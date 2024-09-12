印度賣菜女光天化日大馬路旁遭強姦 途人竟只顧拍片無人報警
撰文：ETtoday
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印度中央邦（UP）發生駭人事件，一名婦人在大馬路邊，遭男子惡意灌酒性侵，許多途人經過目睹，竟然沒有任何一人報警，反而拿出手機偷拍。
如今，警方已經逮捕其中一名袖手旁觀的冷血嫌犯。
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獨立報、印度快報等外媒報導，此案4日發生在烏賈因（Ujjain）一個繁忙的十字路口。
27歲菜販洛克什（Lokesh）在光天化日下性侵婦女，完事之後迅速落跑。而受害者在酒醒之後，才自行報案。
令人震驚的是，儘管目擊者不少，卻沒有一個人報警，反而顧着把過程拍下來，分享至社群媒體上，隨即引爆輿論怒火。
印度記者查圖維迪（Swati Chaturvedi）談到這起案件時，甚至寫道：
我們是一個病態的國家、世界的性侵之都。
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在受害者報案與眾怒延燒下，警方動員了轄區員警、網路及社群媒體警察小組，很快逮捕了洛克什及其中一名偷拍犯。
警察局長夏爾瑪（Pradeep Sharma）說，偷拍犯是一名自動三輪車司機，目前正在接受偵訊，釐清動機。
8月發生在加爾各答的女醫生姦殺案，已經導致印度舉國憤怒，掀起大規模示威及全國醫護罷工。如今烏賈因的這起案件，也在當地引發政治風波。
議會反對黨質疑執政的印度人民黨（BJP）、該邦法治狀況及女性安全，中央邦首席部長亞達夫（Mohan Yadav）則承諾，針對此案採取嚴厲行動，並且反過來指控反對派把犯罪政治化。
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