印度2幼稚園女生疑遭性侵激起公憤 2,000示威者癱瘓鐵路交通
撰文：劉耀洋 許懿安
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印度繼8月9日一名女實習醫生在醫院遭姦殺後，該國13日再發生性侵案，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）塔那市（Thane）2名現年4歲的幼稚園女學生在校內被一名23歲男清潔工性侵犯，事件激起公憤。大批示威者8月20日前往案發學校譴責事件，又佔據學校附近的鐵路站，導致交通癱瘓。
印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）有2名年僅4歲的幼稚園女童12至13日在上廁所時，遭清潔工性侵。《印度時報》21日稱，疑犯已落網。
女童向家長投訴，清潔工將她們的衣服脫下，以及不當地觸摸她們。
多達2000示威者20日在學校附近的伯德拉布爾（Badlapur）火車站示威，人潮大量湧入車站，導致當地的火車完全停駛，約10個小時後才恢復通車。
印度9日一名女醫遭性侵殺害後，在全國各地引發引爆示威活動，全印度醫護人員更一度發起罷工24小時。
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