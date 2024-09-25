英國已成「歐洲病夫」？　430萬人或因長期患病無法工作

有英媒引述公共政策研究所（Institute for Public Policy Research，IPPR）的報告指，英國面臨的國民健康問題已達「歷史級」（historic proportions）。報道同時指，英國是十足的「歐洲病夫」（sick man of Europe）。



英國智庫公共政策研究所9月17日發表報告，指英國是「歐洲病夫」：

英國《衛報》引述IPPR的報告報道，英國在2023年有290萬名勞工因長期患病而無法工作，而這個數據在2019年僅為190萬。

報告指，自2020年以來，由於長期患病而缺勤或失業的國民數量急劇上升。

若按照2020年以來的增長速度，在本屆國會會期結束時，因長期患病而無法工作的國民人數將達到430萬。

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

報告還指，在2023年損失的勞動人口可能導致英國財政部損失高達45億英鎊（約470億港元）的稅收。該報告還表示，改善國民健康狀況每年可為英國國民保健服務（NHS）節省 180億英鎊（約1,881億港元）。

「歐洲病夫」過往常被用於形容正在經歷經濟或社會動盪的歐洲國家。惟從IPPR這份報告可見，英國已成為真正的「歐洲病夫」。