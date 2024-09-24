英國兩隻松鼠搭「霸王車」被拒　連累列車停駛

英國媒體報道，當地一列開往倫敦吉域機場（Gatwick Airport）的火車，因兩隻松鼠誤闖車廂，其中一隻不顧工作人員的驅趕拒絕離開，導致鐵路公司被迫取消該趟列車，並交由工作人員將松鼠帶回起始站「放生」。



英國廣播公司（BBC）9月18日報道，負責列車營運的大西部鐵路公司（Great Western Railway）發言人表示，這兩隻松鼠在火車開出後，就跳上車廂與大批乘客一起搭乘。

2021年5月14日，英國薩頓科爾菲爾德(Sutton Coldfield) 舉辦Betfred英國大師賽第三輪賽事，在球場上可以看見一隻松鼠。（Getty）

當牠們被乘客發現後，列車長隨即將要求乘客移步到前一個車廂，刻意將兩隻松鼠單獨留在最後一列車廂。工作人員曾嘗試在途中一站進行驅趕，但最終並沒有成功，鐵路公司最終直接讓該列火車停駛。

鐵路公司其後發聲明指，證實這宗松鼠搭「霸王車」事件，提到這列從雷丁（Reading）出發、前往倫敦吉域機場的火車上，發現兩隻松鼠的身影。

2024年9月14日，一隻松鼠據報誤闖英國一列開往倫敦吉域機場（Gatwick Airport）的火車。（Great Western Railway/Handout via REUTERS）

「牠們並沒有購票乘車，違反鐵路規則，我們曾嘗試在其中一站將牠們驅趕下車，可惜沒有成功，其中一隻拒絕下車，我們最後決定停駛列車由專人將松鼠帶回，才終結了這場。」