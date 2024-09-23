施紀賢民望比辛偉誠還要低　英國工黨執政不足百日已陷絕境？

英國工黨黨大會9月22至25日將會在利物浦舉行。7月4日大選奪得國會下議院174席「超級多數」的工黨在執政百日「理論上的蜜月期」還未過去之際，這場黨大會原該是黨人簇擁黨魁兼首相施紀賢（Keir Starmer）、慶祝大權在手、樂觀展望未來（至少）五年的時刻。然而，黨大會開幕之際，工黨情緒卻一片黯然。

根據Opinium在9月18至20日進行的英國各黨領袖民調，施紀賢的滿意度淨值（按：正數減負數）已由7月剛進入唐寧街首相府時的+18%急挫至-26%。10月底即將公布上任後首個預算的財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）也正面對民望插水的慘況。諷刺的是，由於領導保守黨選舉大敗、正在等待退任黨魁的前首相辛偉誠（Rishi Sunak）此刻的淨民望竟以1個百分點的輕微優勢反勝施紀賢。

雖然在7月的大選中，工黨贏得了1997年貝理雅（Tony Blair）勝選以來的最大國會多數，然而，工黨的得票率只得33.7%，是英國歷史上最不合比例的大選結果，比2015年不得人心的郝爾賓（Jeremy Corbyn）領導下的得票比例還要低。因此，執政不足百日，蜜月期卻早就過去，當然值得施紀賢擔心。

施紀賢民望大挫的原因，主要有兩點。一是施紀賢的現實主義悲觀宣傳，二是施紀賢個人的收受禮物醜聞。

9月22日，施紀賢與副首相韋雅蘭（Angela Rayner）出席工黨黨大會。（Reuters）

「悲情牌」太過火？

在競選期間，施紀賢的名言就是「人們需要希望，但希望需要符合現實」。當他聲言要讓英國人重燃希望之際，這種希望往往受着現實的局限。

到了當選之後，施紀賢政府的宣傳卻似乎失去了希望的元素，而只得赤裸裸的現實主義。特別是，近三個月來，工黨官員幾乎全都將各種問題歸咎保守黨的前朝政府，甚至強調保守黨留給他們的爛攤子比他們掌政前所預期的還要爛。

剛入主唐寧街11號財相府不久，李韻晴就宣布她找到了保守黨政府遺留下來的219億英鎊財政「黑洞」－－雖然當中一部份是來自工黨決定根據公營部門薪酬檢討建議加薪所造成的。

由於工黨競選期間用上了太過樂觀的財政預測，而且又承諾不會增加入息稅、國民保險和增值稅，人們早就預計工黨上台之後會找藉口加稅或削減開支。保守黨留下的財政黑洞爛攤子就成為了最為明顯的藉口。這種做法與卡梅倫（David Cameron）2010年剛上台後將其實行財政緊縮政策的責任全都推到前朝工黨身上一樣。

9月23日，李韻晴在工黨大會上發言之前受訪。（Reuters）

李韻晴除了宣布一系列削減開支或重審前朝基建項目的政策之外，外界預期她將會在10月30日的首個預算案中宣布增加資產增值稅。

可是，施紀賢政府還未正式宣布加稅，李韻晴提出撤銷冬季燃料補貼（可高達300英鎊）的做法，在英國的暑夏之中就已經引來重大爭議。在本月的投票中，有1位工黨下議員投票支持由反對派提出的保留冬季燃料補貼動議，而為了避免受到黨處分而缺席投票的工黨議員人數高達52位。自相關政策公布後，媒體上則經常出現老人家（按：只有低收入長者的補貼不會被取消）冬天不敢開暖氣捱冷的故事。

無論是在施紀賢政府的威信上，還是英國的民情上，工黨一台上最大的政治新聞竟然是如此負面的消息，新政府的朝氣在天氣較佳的英國夏日中也非常迅速地幾乎消失殆盡。

施紀賢是阿仙奴球迷，因此不時入場支持愛隊。圖為2024年3月31日，當時仍是在野工黨領袖的他到曼徹斯特觀看曼城對阿仙奴的英超賽事。（Getty Images）

悲觀情緒不局限於政府財政的問題上，在其他問題上亦是如此。對於監獄爆滿，英國政府被迫提早釋放部份囚犯（按：網上流傳有囚犯被釋放時在監獄外獲黑幫成員開香檳迎接的故事），施紀賢把責任全都推到辛偉誠身上，聲稱是後者一直把事情拖到選舉之後、讓事態更加嚴重，他對此「感到憤怒」，卻聲言「別無選擇」。

對於9月中公布的國民保健服務（NHS）獨立調查報告，當中詳細揭示英國醫療系統的各種嚴重問題－－正如工黨衛生大臣施卓添（Wes Streeting）上任第一天所聲稱的一般，NHS已經「爛掉」（broken）－－面對嚴重財政限制的施紀賢則稱，在報告公布的那天早上之前，「我們還不知道破壞的完整幅度。」

在工黨自己的負面宣傳之下，英國6月、7月連續兩個月經濟幾乎全無增長，9月的消費者信心指數大跌至本年1月的水平。對此，施紀賢則強調自己是同國人講真相，「我們繼承了一個嚴重受損的經濟，我不會繞過這個問題。」

2024年7月5日，新當選首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和他的妻子維多利亞（Victoria Starmer）在勝選後，首次進入位於唐寧街10號首相官邸的一刻。（Reuters）

不過，英倫銀行的前首席經濟學家霍爾丹（Andy Haldane）就批評施紀賢政府「在英國的消費者、企業和投資者中催生了恐懼、不祥的預感和不確定性」。

一片愁雲慘霧之中，在一眾工會的支持下，工黨黨員可能會在黨大會上投票否決施紀賢政府撤銷冬季燃料補貼的政策。雖然此等投票並無約束力，卻顯示出在施紀賢民望低落之際，工黨連權力也還沒有拿穩就已經要面對嚴重的黨內分歧。

另一邊廂，施紀賢的個人操守也受到了嚴重的質疑。

收禮醜聞

早在選舉前保守黨傳出高層官員在選舉賭盤下注的醜聞之時，《經濟學人》的英國專欄已經以「下一個西敏寺醜聞已在這裏」為題發表文章，該文重點是英國的政治醜聞並不是被揭發，而是被人們注意到而已。

文中引用到的一個主要例子，正是一直批評保守黨腐敗、不守規舉（按：約翰遜違反疫情管制的派對是明顯案例）、看起來正經八股的施紀賢自己也收受了不少不同形式的禮物，當中有各種演唱會、球賽門票，總值近兩萬英鎊，有同樣總值近兩萬英鎊的服裝和名牌眼鏡等等。國會議員收受禮物並不違法，只要向國會申報即可－－這種政治醜聞是公開的資訊，並不需要被揭發，而只需要被注意。

2024年9月13日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和外交大臣林德偉（David Lammy）抵達英國駐華盛頓大使官邸，準備稍後與美國總統拜登（Joe Biden）會面。（Reuters）

在施紀賢上台前三天，《金融時報》也詳細報道了他收受禮物的情況，指出其牽涉金額幾乎比任何其他議員都要高。當時，此報道卻沒有引起太大關注。

然而，隨着施紀賢上台後沒有給英國民眾帶來預期中的樂觀和希望，人們的注意力就開始投放到他收受禮物的問題，以至其他個人操守的問題上。媒體發現他的一些收禮申報起初有出錯，其妻子收到的禮物起初又沒有申報等情況。其中，一位幫忙工黨籌款、向施紀賢送了數萬英鎊服裝和住宅的重要金主又被揭發沒有公職卻有出入首相府的許可。如今作為首相幕僚長、以前卻曾經主持約翰遜派對門調查的格雷（Sue Gray）又被揭出年薪高達17萬英鎊，比其他首相顧問高超過一倍，甚至比施紀賢本人還要高，引來重大非議。

工黨官員對此的辯解也難以讓人信服。例如外相林德偉（David Lammy）就稱美國總統和第一夫人都有由美國納稅人支付的巨額服裝費，而英國卻沒有，因此首相們就只好依靠政治捐獻，以求以最佳的形象去代表英國；施紀賢則稱，他當了首相之後去看球賽受邀坐在企業貴賓房是為了減少由納稅人支付的保安開支。

在民望低落之際，施紀賢的收禮醜聞如今已有了幾分約翰遜的影子。事實上，在英國近幾任的首相之中，民望插水速度比施紀賢還要快的就只得英國史上最短命首相卓慧思（Liz Truss）。

當然，剛剛上台的工黨還有四年多的時間去扭轉民情。但開局如此差勁，實在讓人難以樂觀。