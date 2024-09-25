意大利Prada女經理慶生日慘遇無妄之災　遭天降雕像重擊亡｜有片

意大利那不勒斯（Naples）發生天降雕像擊斃遊人事件，一名到當地旅行慶祝30歲生日的Prada女經理拖着行李經過一條街道時，不幸遇上無妄之災，遭從高處墮下的一尊雕像擊中頭部，當場倒地，送院搶救後不治。



社交媒體上意大利女遊客在那不勒斯遭從天而降的雕像擊中影片，注意畫面可能會令人不安：

2024年9月15日，意大利那不勒斯（Naples）一名30歲女遊客被跌下來的雕像擊中頭部後斃命。（X@d77now）

《紐約郵報》9月19日引述意大利媒體報道，遇害人是一名30歲意大利女子Chiara Jaconis，在巴黎擔任Prada經理。

閉路電視畫面顯示，她於15日與男友拖着行李步行穿過那不勒斯市中心一條街道時，突然天降雕像，直接擊中她頭部。

2024年9月15日，意大利那不勒斯（Naples）一名30歲女遊客被跌下來的雕像擊中頭部後斃命。（X@d77now）

同行的男友頓時驚慌失措，跪在她身邊痛哭。

警方初步調查發現，這尊小雕像屬於住在街道旁樓房的一對夫婦，他們育有兩名孩子。

意大利媒體Ansa19日報道，兩名孩子涉嫌把雕像從家中露台拋下，其父母正接受調查。