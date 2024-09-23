意大利那不勒斯兩層高住宅倒塌4死2傷 　疑天然氣爆炸肇禍

意大利南部那不勒斯薩維亞諾（Saviano）當地周日凌晨懷疑發生氣體洩漏引發爆炸，導致一幢兩層高樓宇倒塌，造成4死2傷，死者據報包括一對6歲及4歲的兄妹，以及他們的母親和祖母；父親和一名新生嬰兒則被消防員從廢墟中獲救。當地有60多名民防義工加入救援行列，協助救援隊徹夜在被摧毀建築物的廢墟中搜尋。



爆炸發生當地時間早上約7時發生，消防人員在發現3名小孩和父親後，花了一整天在廢墟中搜索，直到下午近5時才找到母親。搜救隊其後出動搜救犬繼續搜尋祖母，直到深夜，才發現她的遺體，最終於凌晨1點結束搜救工作。

據當地媒體報道，兩名傷者仍在當地醫院留醫，父親情況嚴重，而嬰兒的傷勢沒有生命危險。意大利消防部門指，這對夫婦和3個小孩住在樓宇下層，而祖母居於樓上。

當局仍在繼續調查建築物倒塌的確切原因，但初步調查發現房屋是因為天然氣爆炸而倒塌。現場的無人機鏡頭顯示，建築物的屋頂有2個大洞，局部倒塌。