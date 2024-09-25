以色列與真主黨續互空襲 數萬民眾逃難 黎巴嫩傷者激增醫院受壓
撰文：官祿倡 成依華
出版：更新：
以色列與黎巴嫩真主黨連續多日互相空襲，真主黨9月25日發射彈道導彈，攻擊位於特拉維夫附近的以色列情報機構總部，以色列表示已攔截下導彈。以軍25日又宣布對黎巴嫩南部與貝卡谷地（Bekaa）展開大規模打擊。
據黎巴嫩衛生部指，自9月23日以來，以色列空襲造成至少569人死、1835人傷。數萬民眾逃離黎巴嫩南部，當地醫院因傷者激增，受到龐大壓力。
真主黨發射彈道導彈
真主黨指責以色列襲擊致黨內指揮官身亡，25日凌晨向位於特拉維夫的以色列情報機構摩薩德總部，發射一枚彈道導彈。以軍表示成功攔截，尚無傷亡報告。
以軍還指真主黨24日發射300枚火箭彈，6名以色列士兵和平民受傷。
黎巴嫩一間醫院的主任Nasib Nasr表示，醫院近幾天大量湧入傷者，幸處理這場危機的情況「比預期要好」，他形容近日激增的傷者似對醫院的一場全面壓力測試，「我認為我們成功通過了」。
他也談到物資問題，「醫院的經濟壓力和財務壓力非常、非常大。」黎巴嫩醫院聯會主席Suleiman Haroun稱，絕大多數醫院都陷入財務危機，「我們日復一日地生活在危機中」。
以色列警告當地民眾遠離真主黨陣地，大批民眾逃離黎巴嫩南部，湧向首都貝魯特（Beirut）與敘利亞邊境，交通出現擠塞。
黎巴嫩目前超過50萬人因戰爭流離失所。
空襲黎巴嫩大開殺戒：以色列持續逼戰 伊朗怎麼辦？古特雷斯籲勿讓黎巴嫩變加沙 以防長斥聯合國未盡責保護以色列以色列又空襲黎巴嫩6死15傷 真主黨證實火箭部指揮官遇襲亡以色列襲黎巴嫩 救助兒童會：150萬兒童被迫停課