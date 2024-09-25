古特雷斯籲勿讓黎巴嫩變加沙　以防長斥聯合國未盡責保護以色列

聯合國安理會（United Nations Security Council）將於25日晚舉行緊急會議，討論黎巴嫩局勢。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）昨日在聯合國大會上，呼籲警惕以黎局勢升級，強調黎巴嫩不能變成下一個加沙，又指加沙是一場永無止境的惡夢，有可能吞噬整個地區。



古特雷斯在聯合國大會上批評，愈來愈多政府與團體覺得自己手持「免罪卡」，並列舉烏克蘭、加沙與蘇丹戰爭為例。他在發言中還指責部份國家說：「他們可以踐踏國際法，可以違反聯合國憲章。他們可以入侵另一個國家，全面摧毀整個社會，或是完全不顧國內人民福祉，而不會有任何後果。」

他補充指黎巴嫩正瀕臨邊緣，黎巴嫩人民、以色列人民、全世界的人，都無法承受黎巴嫩變成另一個加沙。

圖為2023年10月28日以色列總理本內塔尼亞胡（左）和國防部長加蘭特（右）於在以色列特拉維夫的軍事基地舉行的新聞發布會上。（Reuters）

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）回應時提到，古特雷斯所說的惡夢實際上是現實。他表示，現實是真主黨（Hezbollah）已將黎巴嫩劫持為人質，而聯合國並沒有履行基本義務，防止真主黨襲擊以色列。

黎巴嫩外長哈比卜（Abdallah Bou Habib）表示，與黎巴嫩開戰不會幫助以色列人質重返家園，只有談判才能做到。他希望美國能夠介入以色列和真主黨之間的衝突，在中東和黎巴嫩問題上發揮作用。