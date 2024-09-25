自民黨總裁選呈三強鼎立　小泉進次郎夜會麻生太郎30分鐘催票

日本首相岸田文雄宣布不投入今年自民黨總裁選戰後，有創新高的9位候選人參與這場被譽為是下屆首相人選決定戰的選舉中。



綜合外媒報導，自民黨總裁選舉目前呈現三強鼎立之勢。據最新的民調顯示，各自民黨候選人的整體民調頭三位為黨內大佬石破茂、經濟大臣高市早苗，以及前首相之子小泉進次郎，支持率分別為26%、17%和14%。

有分析指，小泉標榜形象清新、改造自民黨派系主政陋習，如今卻為了選票去拜會麻生並密談30分鐘或令支持者失望。(Reuters)

但在表態為自民黨支持者的受訪者中，高市早苗卻以29%的支持率居首，石破茂以24%居次，小泉進次郎則獲得23%的支持率。這顯示了高市早苗在黨內具有相當的支持基礎，而石破茂則在整體選民中表現較為突出。

另外，日本共同社報導，角逐自民黨總裁的小泉進次郎24日拜會黨副總裁、前首相麻生太郎，以尋求支持；麻生是派系龍頭，在國會兩院擁有54票的實力。法政大學教授白鳥浩分析，小泉標榜形象清新、改造自民黨派系主政陋習，如今卻為了選票去拜會麻生並密談30分鐘，有可能讓支持者感到幻滅。