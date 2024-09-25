以色列再空襲黎巴嫩真主黨72死223傷　以軍：或為地面進攻作準備

以色列與黎巴嫩真主黨持續互相空襲，黎巴嫩衛生部長9月26日表示，以軍25日對黎巴嫩發動的空襲造成至少72人死亡，223人受傷。真主黨25日則發射彈道導彈，試圖襲擊以色列情報機構摩薩德（Mossad）總部。以軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）25日表示，將繼續對黎巴嫩進行空襲，以摧毀真主黨的基礎設施，為可能的地面進攻做準備。



真主黨25日向位於特拉維夫的以色列情報機構摩薩德總部發射一枚彈道導彈。以軍表示成功攔截。

2024年9月25日，以色列戰機在北部城市海法上空飛過（Reuters）

以軍25日又宣布對黎巴嫩南部與貝卡谷地（Bekaa）展開大規模打擊。

以色列軍方稱，攻擊約60個真主黨情報部門的據點。

以色列空軍則指戰機25日共打擊約280個真主黨據點，並稱會持續攻擊真主黨，以破壞其發射火箭炮與導彈的能力。

路透社25日報道，根據軍方的一份聲明，哈萊維對以色列黎巴嫩邊境部隊表示：「你可以聽到頭頂上有戰機飛過的聲音，我們一整天都在進行轟炸」。他強調，空襲既是為以軍可能地面攻勢作準備，也是為持續打擊真主黨。

以軍同日稍早表示，在連續幾天對黎巴嫩多個地區的真主黨目標進行不斷升級的空襲後，以色列正在向北部邊境增派2個預備旅開展行動。

軍方在聲明中表示，相關行動是為繼續打擊真主黨恐怖組織、保衛以色列、以國北部居民返回家園創造條件。

2024年9月24日，以色列空襲黎巴嫩貝魯特南部郊區，圖為人們聚集在一處遭以軍攻擊的地方。（Reuters）

黎巴嫩衛生部24日指，自9月23日以來，以色列空襲造成至少569人死、1835人傷。