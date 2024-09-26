中國發射洲際彈道導彈　美國防部稱事前已獲通知：減少誤判的做法

中國9月25日公布解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈後，美國防部發言人同日表示，中國在試射前已通知美方，並讚揚這是減少雙方誤解和誤判風險的正確做法。



路透社25日報道，美國對中國快速成長的核武庫仍存在擔憂。美國防部發言人指出，美方希望就彈道導彈和太空發射制定更具規範性的雙邊通知安排。

發言人續稱，美國將繼續推動就中國核武擴張相關問題進行實質雙邊接觸，並採取措施開始應對中國核武擴張帶來的風險。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

另一方面，針對中方發射洲際彈道導彈，日本內閣官房長官林芳正表示令人擔憂。俄羅斯克里姆林宮則指，洲際彈道導彈試驗是中國的主權。

據俄衛網，林芳正稱「這是一件讓日本和國際社會非常擔憂的事。」他又指，日方將盡一切必要努力，收集和分析有關中國地區軍事活躍度的訊息。

他稱中方未提前向日本通報。

2024年9月13日，日本東京，圖為自民黨總裁選舉候選人小泉進次郎在聯合記者會上發表講話。（Reuters）

正競選日本自民黨總裁的前環境大臣小泉進次郎也就中國發射洲際彈道導彈一事發聲，據共同網報道，他25日批評指「這是可能威脅地區和平與安全的重大挑戰」，他要求日本政府為警戒監視和分析中方意圖採取萬全應對。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則指「這是中國的主權。我們對中國進行軍事建設表示尊重。當然，在我們兩國已經取得的接觸框架下，包括國防部門在內，正在進行必要的信息交流」。