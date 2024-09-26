賀錦麗公布新經濟政綱：國內製造商享稅收抵免　加強投資關鍵產業

美國民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）9月25日在搖擺州賓夕法尼亞（Pennsylvania）出席競選活動時提出一系列新經濟政綱，旨在緩解中產階級和低收入美國人的財務壓力。她表示倘勝選，將向國內製造商提供稅收抵免，並投資於將「定義下個世紀」的行業。



路透社25日報道，賀錦麗於匹茲堡經濟俱樂部（The Economic Club of Pittsburgh）發表演說時表示，她將會向美國內製造商提供稅收抵免，以重組或重建現有工廠並​​擴大「優質的工會就業機會」。她承諾在其第一個任期內，將使註冊學徒的數量增加一倍。

2024年9月25日，美國民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在賓夕法尼亞州匹茲堡經濟俱樂部（The Economic Club of Pittsburgh）舉行的競選活動上準備發表演講。（Reuters）

賀錦麗也承諾當選後，將加強對生物製造、航空航太、人工智能（AI）和清潔能源等關鍵產業進行新投資。

賀錦麗強調：「建立一個強大的中產階級將是我總統任期的決定性目標」。她認為，這次選舉中選民需要在她提出以及共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）所持的兩種經濟願景之間做出選擇。

2024年9月25日，美國民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在賓夕法尼亞州匹茲堡經濟俱樂部（The Economic Club of Pittsburgh）舉行的競選活動上發表演講。（Reuters）

特朗普24日出席競選活動時，同樣提出一系列促進經濟發展的措施以振興美國的製造業，包括對墨西哥進口的汽車開徵100%關稅，並強調想擺脫關稅的唯一方法，就是在美國建廠並聘用美國工人。