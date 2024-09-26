特朗普斥澤連斯基拒與俄國達協議 每次訪美都帶走數百億美元
撰文：蕭通
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪美國期間， 美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）公開批評對方。特朗普9月25日批評，澤連斯基拒與俄羅斯達成協議，造成烏克蘭被摧毀、無法重建。他又稱，澤連斯基每次訪美都會帶著數百億美元離開，形容對方「可能是地球上最偉大的推銷員」。另外，路透社引述消息人士稱，雖然特朗普上週稱「可能」在美與澤連斯基會面，但現在已沒此打算。
特朗普在北卡羅來納州（North Carolina）出席競選活動時發表講話，將俄羅斯入侵烏克蘭歸咎於總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris），指兩人的愚蠢言論和行為促成現況，令國家陷入困境，也令烏克蘭不復舊貌。而特朗普發表此番言論之際，共和黨議員對澤連斯基的不滿也日益高漲。
特朗普認為，在衝突早期本可達成協議，將烏克蘭部份領土割讓給俄羅斯，避免出現更多災難，又指拜登應能在俄烏之間推動一項免於流血的協議，即使是一項「糟糕的協議」，以及要烏克蘭作出部份放棄的協議，也比戰爭及現在的情況來得好。不過，由於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）現在造成的破壞，達成協議的機會已不復存在。
另外，澤連斯基在啟程訪美前表示，他計劃向特朗普、拜登和賀錦麗講述「勝利計劃」。特朗普原稱有機會接見，但路透社引述消息人士稱，在澤連斯基22日與民主黨籍賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）參觀軍火廠後，會面的可能性大幅下降。
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