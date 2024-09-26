紐約市長亞當斯遭聯邦起訴　成任內遭起訴史上首人

紐約時報報導，據知情人士透露，紐約市長亞當斯（Eric Adams）已被聯邦刑事指控，將成為紐約市歷史上第一位在任期內被指控的市長。目前，針對亞當斯的起訴書已經封存，尚未清楚他將面臨何種罪名或指控。



亞當斯的律師表示，市長正在配合調查，但沒有透露調查內容；其競選代表則表示暫時無法發表評論。紐約南區聯邦檢察官辦公室、聯邦調查局和紐約市調查局的代表均拒絕置評。

亞當斯遭起訴立刻引發了對亞當斯是否能夠繼續擔任市長的質疑，並加劇了要求他辭職的壓力。紐約州國會眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）２５日已經要求亞當斯辭職。不過，如果亞當斯罪成，州長霍楚爾（Kathy Hochul）有權將他罷免。

據知，今次的指控是在聯邦調查局去年 11 月搜查亞當斯的電子設備後提出的，近期，由於多項聯邦腐敗調查使亞當斯政府陷入困境，大量高級官員遭調查甚至辭職。本月初，聯邦特工從多名市政府高層官員處查獲了手機，包括亞當斯的高級助理、教育總監和警察局長。其後，警察局長Edward Caban和教育總監David Banks辭職。