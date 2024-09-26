台灣解除福島等5縣食品進口限制 日本：歡迎
撰文：官祿倡
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台灣9月25日宣布解除對福島5縣食品進口的限制，日本官房長官林芳正26日對此表示歡迎，他指「這是朝着撤銷所有限制邁出的一步」，他還希望北京放寬限制：「敦促基於科學依據盡快撤銷。」
日本農林水產大臣坂本哲志表示，台灣此舉是助推災區重建的積極舉動。
福島核事故後55個國家和地區實施進口限制。目前繼續暫停進口日本部分地區產品的國家和地區減至4個，分別為中國大陸、澳門、香港及韓國。
9月20日，北京公布中日雙方就核污水排海達成4點共識，包括基於科學證據着手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。
台灣自2011年3月11日起禁止進口福島、茨城、櫪木、群馬與千葉5縣食品，直到2022年開始放寬部份限制，最終在2024年9月25日宣布解除這些地區的食品進口限制。
共同網指，台灣對所有日本產食品要求提交產地證明的措施將持續，對於上述5縣產食品提交放射性物質檢測報告的義務也會保留，日方打算繼續要求撤銷這些措施。
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