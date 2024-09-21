日本男童被殺、福島水產「解禁」：中日關係須謹慎以待

深圳日本人學校一名男童日前遇襲身亡。雖然至今仍未有公開信息能確認犯案男子殺人的動機，惟其犯案時間、地點以及男孩的血統國籍，均難免讓外界將犯罪動機往仇日情緒處去想。



隨着近年福島核污染水事件，加上內地三個月內發生兩宗針對日本人的襲擊事件，中日關係似乎難免受到影響，此一事件已在日本掀起反中情緒，「斷交」、「禁止旅遊」等詞彙一度衝上當地網絡熱搜。



案發當天是9月18日，也是1931年日本帝國關東軍武力侵佔中國東北的紀念日，內地普遍稱為「國恥日」。每年，內地都會在這一天組織民眾、學生參觀抗日紀念館，東北遼寧省14個城市更會在上午9時18分拉響防空警報、機車停駛、車船鳴笛；官媒還會集體在社交平台發海報強調「勿忘國恥」。內地官方年復一年紀念「九一八」，希望以此激起愛國精神，強調「吾輩自強」。

然而，每年的這一天，仇視日本的言論亦會不斷出現。過去數十年間，內地的反日情緒時起時伏，這股仇日情緒曾導致大規模的抗議活動，如2012年時中國多地民眾曾打砸搶日資商店，砸毀日系汽車，但人身攻擊事件一直很少發生。一般的情況是部份中國網民集體抵制他們判斷為「精日」的明星藝員、不准別人在國內穿和服，還有本月初有網紅在圓明園阻擋日本遊客拍照等。

深圳日本人學校一名男童日前遇襲身亡，有分析指或影響中日關係改善。(Reuters)

隨着近年內地社交媒體上出現的一波反日情緒，這已是三個月來發生的第二宗同類襲擊事件。今年6月，蘇州一個校車站點一名持刀中國男子襲擊一名日本女子和她的小孩，造成母子二人受傷。當時，一名中國籍校車阿姨上前與該男子搏鬥，結果遭殺害。

有分析指，兩宗事件是反日民粹主義滑向極端的強烈警訊，由這種民粹主義引發的危險行為，正在破壞治安、損害中國的形象，還可能影響中國吸引外資的努力，毋庸忽視。

核污水加深中日矛盾

去年，在北京指責東京方面將福島第一核電站的核處理廢水排海、將太平洋當作下水道之後，在華的日本人學校成為反日情緒攻擊的首要目標。

2023年7月21日，位於日本北部福島縣雙葉市的東京電力公司 (TEPCO) 福島第一核電廠，圖為準備將經過先進液體處理系統 (ALPS) 處理過的放射性廢水排入海中的設施。(Getty)

當時，有兩個城市的在華日本人學校被人扔石塊和雞蛋，網上也充斥不少打着「核污染水」的抵制影片，如廣東省有女子在社群媒體上發布照片，要把買來尚未開箱的日本品牌空調退貨，以示抗議；還有一名經營日式酒吧的老闆把店內牆上貼的動漫海報撕下來、把酒瓶砸碎，說他打算關閉酒吧改為中式小酒館。

北京方面後來回應表示，中方一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益，但同時指出日本在核電站的行為導致了這一事件。

而在日前深圳襲擊事件的幾天前，微信平台上出現了一段影片，有人拍攝了涉事的深圳日本人學校，呼籲當地警方將其「驅逐」出中國。類似的影片也在內地廣泛流傳，大多暗示中國的日本人學校培養間諜，經常稱這些學校為「新殖民地」，意在激起人們對日本侵華的歷史記憶和仇恨。雖然內地官媒曾發表社論，批評一些人打愛國牌來賺取流量，但未能完全遏制反日情緒。

中日之間存在很深的歷史恩怨，除了二戰遺留的歷史問題外，還有眾多懸而未決的問題。(Reuters)

在今次日本男童在深圳遇襲死亡事件後，有分析認為這為原本已經出現改善跡象的中日關係投下陰影。去年11月，國家主席習近平與日本首相岸田文雄在美國舉行會談之後，雙方關係呈現出改善趨勢。兩國首腦重申了中日追求共同利益的「戰略互惠關係」，並推動了中日兩國議員之間的交流。

而此次事件對兩國關係走向改善的趨勢大潑冷水。日本外務省次官岡野正敬日前將中國駐日本大使吳江浩召至日本外務省，強硬地指出：「如果不能保障在華日本僑民的安全與安心，將影響到日中關係的根本」。假如日本的對華情緒惡化，中日之間的對話將重回難以推進的狀況，兩國間懸而未決的問題的解決亦將變得遙遙無期。

毋庸諱言，中日之間存在很深的歷史恩怨，除了二戰遺留的歷史問題外，還有釣魚島（日方稱尖閣諸島）主權爭議等眾多懸而未決的問題。近年，日美強化同盟圍堵中國、日本政要表態有意介入台灣課題，日本政府試圖在亞太引入北約等，都在加劇中日關係緊張。8月，日本首次確認中國軍機進入日本領空、日前中國航空母艦遼寧號與兩艘伴隨的驅逐艦首次進入日本海岸線附近的毗連區水域，無疑也在加劇緊張局勢。

9月20日，中日就福島核污水達4共識，中國逐步恢復進口符合規準日本水產品。(Reuters)

無論如何，要在雙方眾多懸而未決的問題上尋找妥協點，必須創造可以冷靜對話的環境。為避免此次的悲劇直接導致兩國關係惡化，中日兩國政府需要在外交上做出努力。

而在20日，中日雙方終就福島第一核電站核污染水排海問題達成4項共識。縱然中方堅決反對核污染水排海的立場並未改變，共識主要內容是日方同意設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排、確保包括中國在內的利益攸關國實施獨立取樣監測等，只會基於科學證據着手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。中國對於日本核污水的態度維持嚴謹，日本終讓中國加入作IAEA框架下的第三方監察國家，因此中方在水產品進口上有所調整。

中日兩國作為亞洲乃至全球的重要經濟體，其關係的穩定與否直接影響到地區的繁榮與發展。這一正合時機的舉措，能否為兩國關係迎來止跌回升，值得各界關注。