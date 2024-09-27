特朗普民事欺詐案上訴開審　法官質疑紐約州總檢察長越權

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）就被指虛報資產的民事欺詐案提出上訴，紐約州上訴法院的5名法官9月26日聽取控辯論據。特朗普的律師要求推翻定罪，並質疑提控的紐約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）具政治動機。法官則在庭上質疑，詹姆斯用於提控的法規範圍過於廣泛，涉及越權問題，又直言原審裁定的巨額處罰「令人不安」。



圖為2023年10月2日，美國前總統特朗普（Donald Trump）就他及其家族企業涉嫌虛報資產案接受審。紐約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）於開庭前發表講話。（路透社）

圖為2023年10月25日，美國前總統特朗普（Donald Trump）出席在美國紐約州最高法院舉行的民事欺詐案庭審。（Dave Sanders/Pool via REUTERS）

路透社報道，原審法官恩戈龍（Arthur Engoron）在2月裁定，特朗普及其企業因誇大淨資產，從而欺騙貸款人及保險公司，須支付罰款及利息共4.542 億美元（約35.3億港元）。

在26日的上訴庭上，法官對檢方提告所採用的法律提出質疑，法官質疑範圍太廣，提問是否存在任何限制；並指檢方的指控涉及對消費者、對市場的損害，但資料未顯示任何金錢損失，質疑有否相關檢控先例。

檢方代表強調，相關法規旨在制止欺詐和非法行為，適用於特朗普的案件。特朗普的律師則批評，對被告長達數十年的財務申報進行「嚴厲經濟處罰」並不公平，質疑違反了訴訟時效和相關案例，又稱貸款結果未受特朗普的淨資產數字閉響，貸款人和商業夥伴都未受實際傷害，「沒有受害者，也沒有投訴」 。

預計此案的上訴將歷時數月，但料不能11月的選舉日前作出裁定。