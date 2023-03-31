媒體：特朗普面臨逾30商業欺詐指控 4月4日出庭
撰文：房伊媚
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俄衛網3月31日援引美媒報道消息人士說，美國前總統特朗普（Donald Trump）在曼哈頓大陪審團的起訴書中面臨超過30項與商業欺詐有關的指控。他的律師透露，特朗普4月4日在紐約出庭。
美國紐約曼哈頓大陪審團3月30日投票決定，就特朗普涉嫌在2016年競選期間向小電影女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付「封口費」並偽造商業記錄一事起訴特朗普，具體指控罪名將在隨後幾天公布。
特朗普將成為第一位面臨刑事指控的美國前總統。
美媒援引多位消息人士稱，特朗普預計4月4日出庭受審。紐約曼哈頓法院法官梅爾昌（Juan Merchan）將主持庭審。
根據法媒報道，紐約曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）的辦公室3月30日確認特朗普將被起訴，並已就此事特朗普投案聯繫特朗普的律師。
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特朗普已成為美國歷史上第一位面臨刑事指控的前總統，接下來會發生什麼？
除了曼哈頓檢察官布拉格（Alvin Bragg）在未來幾天會公布具體罪名、布拉格辦公室可能會要求特朗普自首並接受傳訊，他還可能像其他被刑事起訴的人一樣，在法院拍mug shot（是指疑犯被捕後，警方為開立檔案而拍攝的疑犯臉部照片）……（點擊了解更多）
特朗普一定會被送進監獄嗎？
特朗普的代表律師可能會攻擊控方主要證人、特朗普的前私人律師科恩（Michael Cohen）的可信性，此外針對美國前總統的訴訟沒有先例可援，控方將偽造商業記錄以及違反州選舉法的2項指控結合，是有難度的。這樣有被法院駁回的風險。