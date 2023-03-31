媒體：特朗普面臨逾30商業欺詐指控　4月4日出庭

俄衛網3月31日援引美媒報道消息人士說，美國前總統特朗普（Donald Trump）在曼哈頓大陪審團的起訴書中面臨超過30項與商業欺詐有關的指控。他的律師透露，特朗普4月4日在紐約出庭。



美國紐約曼哈頓大陪審團3月30日投票決定，就特朗普涉嫌在2016年競選期間向小電影女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付「封口費」並偽造商業記錄一事起訴特朗普，具體指控罪名將在隨後幾天公布。

特朗普將成為第一位面臨刑事指控的美國前總統。

美媒援引多位消息人士稱，特朗普預計4月4日出庭受審。紐約曼哈頓法院法官梅爾昌（Juan Merchan）將主持庭審。

根據法媒報道，紐約曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）的辦公室3月30日確認特朗普將被起訴，並已就此事特朗普投案聯繫特朗普的律師。