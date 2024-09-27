以軍持續空襲黎巴嫩增60死　週一以來至少696人喪生

以色列與真主黨衝突升級，黎巴嫩災害風險管理部門9月26日表示，過去24小時內，以色列對黎巴嫩的攻擊再造成60人死亡、81人受傷，令週一（23日）以來已有至少696人死亡。而自去年10月初以巴爆發新一輪衝突以來，以色列與真主黨之間的衝突，已在黎巴嫩造成1,540人死亡、5,410人受傷。



圖為2024年9月26日，黎巴嫩貝魯特北部住宅樓前一天遭以軍空襲後，現場成為廢墟。（Reuters）

圖為2024年9月26日，以色列的鐵穹反導系統攔截從黎巴嫩發射的火箭彈。（Reuters）

黎巴嫩衛生部門26日表示，以軍在當天稍早時間，對黎巴嫩東部的一次攻擊造成20人死亡，大多數是敘利亞移民。同日貝魯特南郊有公寓大樓遭空襲，造成2人死亡、15人受傷。

以軍表示，黎巴嫩26日至少向以色列發射175枚砲彈。大多數都被攔截或落在空曠地區。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日重申，以色列正在全力打擊真主黨，並且在目標實現之前不會停止。

國際移民組織（IOM）於26日估計，自從真主黨介入以巴新一輪衝突以來，黎巴嫩已有超過20萬人流離失所。黎巴嫩當局表示，近兩天有超過31,000人從黎巴嫩越境進入敘利亞。