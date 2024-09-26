以色列連日襲黎巴嫩620死　英國女欲撤離2週後才有航班：票價2萬

綜合外國媒體報道，以色列連日轟炸黎巴嫩，已造成至少620人死、數千人受傷。一名身處黎巴嫩的英國婦人表示，當她查詢航班時發現最快也要2週後才有航班離開，而且機票價格仍在不斷上漲。急於離開黎巴嫩的她還面臨要與丈夫分割兩地的艱難抉擇。



英國天空新聞9月25日報道，身在黎巴嫩的28歲女子Mahasen al-Dada來自英國曼徹斯特，7月才搬到黎巴嫩，與黎巴嫩籍丈夫Jad Eltahra團聚，他們育有2名5歲和6歲的兒子。

隨着以色列與黎巴嫩真主黨衝突的急劇惡化，她嘗試聽從英國政府立即撤離黎巴嫩的建議，擔心一旦首都貝魯特（Beirut）機場遇襲，將會無法離開當地。

2024年9月25日，黎巴嫩Tyre，圖為以色列發動襲擊後，黎巴嫩南部地區冒出濃煙。（Reuters）

機票價格飛升

Mahasen al-Dada 25日聯絡英國駐黎巴嫩大使館，但被告知英國政府並無安排撤僑專機，她須自行購買機票離開。

她查詢航班時發現：「現時只有中東航空（Middle East Airlines）營運從貝魯特飛往曼徹斯特的航班，但最早航班是10月8日，而機票價格已飆升到2000英鎊（約20782港元）」。

2024年9月25日，從以色列邊境附近的馬爾賈永 (Marjayoun) 可以看到，真主黨和以色列軍隊之間持續不斷的軍事行動，黎巴嫩希亞姆 (Khiam) 上空濃煙滾滾。（Reuters）

Mahasen al-Dada表示，丈夫申請前往英國的簽證已經多次被拒絕，她過去這一個月一直在與大使館溝通，想辦法讓丈夫跟她一起去英國。

她對於可能要把丈夫留在瀕臨戰爭爆發邊緣的國家感到相當痛苦，但表示年幼兒子們的安危是她優先考慮的事項。