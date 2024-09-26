以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特　成功擊殺真主黨空軍指揮官

以色列軍方9月26日宣布對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）展開「精準空襲」（precise airstrike），以軍及真主黨同日證實，一名真主黨空軍指揮官在空襲中被擊殺。西方與中東多國擔憂局勢進一步惡化，正要求在以色列和黎巴嫩邊境實現停火，但以色列政府26日表明拒絕。



在空襲開始後不久，新華社指，這次襲擊目標被指是黎巴嫩真主黨（Hezbollah）一名高級指揮官。以色列傳媒也引述國防消息人士指，以方目標是真主黨的空軍負責人。

以軍之後證實真主黨空軍指揮官Muhammad Hussein Sarour已死於空襲，《以色列時報》指，該指揮官主要負責無人機隊伍、巡航導彈和防空系統。

以色列空軍司令同日晚間表示，空軍正計劃在可能發生的地面行動時向部隊提供援助，並停止從伊朗向黎巴嫩地區轉移任何武器。

他在以軍發布的一段影片中對士兵們說：「與當北方司令部進行地面行動時，我們將與他們並肩行動。」

路透社引述目擊者指，貝魯特南部市郊傳出巨大爆炸聲與冒煙。

圖為2024年9月26日黎巴嫩首都貝魯特南部市郊一處受破壞的建築物（Reuters）

自以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）2023年10月爆發戰爭以來，以色列與黎巴嫩真主黨的緊張關係進一步升溫，雙方互相空襲對方陣地。真主黨2024年9月發生傳呼機、對講機集體爆炸事件，指控是以色列所為。

以軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）之前在9月25日表示，將繼續對黎巴嫩展開空襲，以摧毀真主黨的基礎設施，並為可能的地面進攻作準備。

2024年9月25日，從靠近以色列邊境的黎巴嫩城市Marjayoun可以看到，在真主黨和以軍持續互相攻擊下，黎巴嫩南部村莊希亞姆（Khiam）上空濃煙滾滾。（Reuters）

美國、歐盟和多個中東國家擔憂局勢升溫，呼籲在以色列和黎巴嫩邊境實施為期21天的停火。但以色列外長卡茨（Israel Katz）26日公開表示反對。

以色列總理辦公室發聲明稱，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）授權軍隊繼續全力打擊黎巴嫩，在加沙的戰鬥也不會停止，直至實現所有戰爭目標。

2024年9月25日，從以色列邊境附近的馬爾賈永 (Marjayoun) 可以看到，真主黨和以色列軍隊之間持續不斷的軍事行動，黎巴嫩希亞姆 (Khiam) 上空濃煙滾滾。（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）26日在加拿大受訪時表示，他不認為以色列拒絕停火是絕對的立場，並強調內塔尼亞胡拒絕停火提議是一個錯誤，他將要為地區局勢升級承擔責任。

馬克龍呼籲美國向以色列施壓，要求其接受黎巴嫩地區21天停火計劃。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）則表示，以色列已充分了解停火協議，歐美盟友都期望以色列能認真看待。