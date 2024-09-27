海倫增強為四級颶風　將登陸美國佛羅里達州

正移向美國佛羅里達州的颶風海倫（Helene）已增強為四級颶風，預計將於當地周四晚上於佛羅里達州西北部登陸，成為一年多以來最強烈風暴。佛州當局已下令部分居民疏散。



當地氣象部門預料，海倫登陸時沿岸地區將出現約20呎的風暴潮，內陸也會受到波及，為此佛羅里達、佐治亞及弗吉尼亞等東南部多州已經進入緊急狀態；其中佛羅里達州下令部分縣居民撤離。

佛州當局已派出接載巴士，區內大約60間醫院和護老院也提前撤離病人和院友，另外多個機場計劃在26日關閉，至少600趟航班已經取消，幾乎整個佛州都處於戒備狀態。為了應付可能出現的停電，約1.8萬名外州工人已經集結，以備一旦需要時就可出動。

美國總統拜登（Joe Biden）呼籲，受海倫影響地區的民眾聽從撤離指示，稱已部署逾千名搜救及搶修人員到佛州等地區，應對海倫可能帶來的破壞。

保險公司Gallagher Re預計，這次風災可能造成數十億元損失。