美國大選｜特朗普擬下週重返首次遇刺現場 舉行競選造勢活動
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的競選團隊9月25日宣布，特朗普計劃在10月5日重返首次險遭暗殺的地點舉行競選造勢活動。
特朗普競選團隊25日發聲明宣布：「特朗普10月5日將重返賓夕法尼亞州巴特勒（Butler），在同一地點舉行集會。他不到3個月前，在這個地點差點喪命。」
特朗普7月13日在賓夕法尼亞州競選集會上首次遇刺並遭槍擊，右耳受傷，槍手當場被擊斃。
特朗普9月15日再次遭企圖刺殺，他在佛羅里達州西棕櫚灘的高爾夫球俱樂部打球時，保護他的特勤局人員發現有步槍從場邊圍欄的灌木叢中伸出，於是朝持槍者開槍。意圖暗殺特朗普的槍手24日被加控三項罪名，包括企圖暗殺總統候選人。
經歷兩次暗殺的特朗普25日暗示，他兩度遇刺可能都與伊朗有關。他揚言，如果他是總統，他會對美國總統或美國總統候選人構成威脅的國家如伊朗提出警告，甚至是把伊朗「炸成廢墟」。
特朗普的競選團隊說，美國情報官員24日向特朗普通報稱，指伊朗有意暗殺他；情報人員發現伊朗的威脅在過去幾個月加劇，美國政府官員正努力保護特朗普並確保選舉不受影響。伊朗已否認試圖暗殺特朗普的指控。
本文獲《聯合早報》授權轉載
特朗普斥澤連斯基拒與俄國達協議 「每次訪美都帶走數百億美元」特朗普再遇企圖行刺｜槍手遭正式起訴企圖刺殺罪 或面臨無期徒刑美國大選｜路透社民調：賀錦麗領先對手7% 特朗普經濟議題優勢減特朗普提對墨西哥進口汽車徵100%關稅 又指美國須退出俄烏戰爭