美國大選｜特朗普擬下週重返首次遇刺現場　舉行競選造勢活動

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的競選團隊9月25日宣布，特朗普計劃在10月5日重返首次險遭暗殺的地點舉行競選造勢活動。



特朗普競選團隊25日發聲明宣布：「特朗普10月5日將重返賓夕法尼亞州巴特勒（Butler），在同一地點舉行集會。他不到3個月前，在這個地點差點喪命。」

特朗普7月13日在賓夕法尼亞州競選集會上首次遇刺並遭槍擊，右耳受傷，槍手當場被擊斃。

2024年9月24日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席在佐治亞州（Georgia，又譯喬治亞）薩凡納（Savannah）的競選集會。（Reuters）

特朗普9月15日再次遭企圖刺殺，他在佛羅里達州西棕櫚灘的高爾夫球俱樂部打球時，保護他的特勤局人員發現有步槍從場邊圍欄的灌木叢中伸出，於是朝持槍者開槍。意圖暗殺特朗普的槍手24日被加控三項罪名，包括企圖暗殺總統候選人。

經歷兩次暗殺的特朗普25日暗示，他兩度遇刺可能都與伊朗有關。他揚言，如果他是總統，他會對美國總統或美國總統候選人構成威脅的國家如伊朗提出警告，甚至是把伊朗「炸成廢墟」。

2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍擊發生後，特勤人員第一時間衝上台，包圍並保護他。（Reuters）

特朗普的競選團隊說，美國情報官員24日向特朗普通報稱，指伊朗有意暗殺他；情報人員發現伊朗的威脅在過去幾個月加劇，美國政府官員正努力保護特朗普並確保選舉不受影響。伊朗已否認試圖暗殺特朗普的指控。

本文獲《聯合早報》授權轉載

