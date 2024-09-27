AUKUS防長英國會談　重申致力印太安全　與日韓加紐持續磋商

澳洲、英國和美國26日在倫敦舉行澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）國防部長會議，會上除強調合作新進展及維護印太區域安全的決心外，還提及與加拿大、日本、韓國和紐西蘭的合作持續磋商。



是次會議是首次在美國境外舉行，各方重申維護印太區域安全的決心。會議地點為位於格林威治的前英國海軍學院，也是英國海軍60多年前首次訓練核反應堆技術人員的地方。

三國防長在會後的聯合聲明表示，AUKUS展現澳英美致力支持印太區域的自由開放、和平及安全穩定。考慮到國際安全環境的快速演變與日益不穩定，AUKUS更顯重要。三國也將繼續致力維護以規則為基礎、遵循國際法的全球秩序，確保各國可在不受脅迫的情況下作出自主選擇。

聲明指出，AUKUS與日本持續磋商合作提升海洋自主系統（MAS）協同行動能力，並已取得進展；而與加拿大、韓國和新西蘭則持續討論潛在的先進能力合作領域。

聲明還提到，今年底前，澳英美擬動用多達約30個系統，首次舉行橫跨海、陸、空與太空4個作戰領域的大規模綜合能力展示。

此外，英美預計透過整合英國的「刺魟」（Sting Ray）輕型魚雷、以及美國的P-8A反潛巡邏偵察機與Mk54魚雷，共同強化英美海域防衛優勢並進而惠及澳洲。