季霆剛｜AUKUS計劃令亞太步入歪路

來稿作者：季霆剛



美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）近日在華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）的活動上演講，罕有地將台灣與美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）聯繫起來，暗示AUKUS的潛艇計劃可能有助阻嚇中國對台灣的任何行動。

AUKUS的計劃特別在澳洲引起極大反響，澳洲將向英國工業界提供46億澳元（30億美元），以幫助支援根據與英國和美國的AUKUS協議建造核動力潛艇，並確保其新艦艇按時交貨。AUKUS的計劃設定是當美國核子潛艇集中在南海的同時，而澳洲海軍潛艇則可以封鎖更東的關鍵地點，假想地阻止中國人民解放軍海軍的部署。其次，這計劃將使更多的美國和英國潛艇持續運行，因為它們可以使用澳洲港口進行維修而無需返回本國港口。美國加強在亞太的部署，顯示了美國干預亞太國家事務的野心，而且AUKUS的計劃將完全參照美國的意圖來改變亞太地區的安全體系，令人憂心的是這亦會加增各國的軍備投入，以及軍備競賽，將不利地區的穩定。

AUKUS於2021年9月推出，包括兩個「支柱」。第一個涉及向澳洲轉移核動力潛艇，第二個涉及軍事技術共享、合作和開發。雖然第一支柱目前尚未向更多成員開放，但第二支柱正在積極擴大以納入其他盟友，例如韓國和日本，但也可能包括紐西蘭和加拿大。

40年來，反核立場一直是紐西蘭外交和安全政策的基石。但分析人士表示，隨著該國保守派聯合政府考慮是否放棄這一立場並全力支持AUKUS三邊協議，這種情況可能會變天。紐西蘭正在尋求加入AUKUS的第二支柱，與澳洲、英國和美國分享軍事技術。美國將AUKUS計劃插入亞太事務，主導亞太地區的軍事技術合作，以這種軍事紅利吸引澳、日、韓政府，加大軍事衝突風險。

另一方面，澳洲國會現時正審理AUKUS相關法案，而澳洲政府政府不排除美國和英國可以根據AUKUS向澳洲運送核廢料，這將令澳洲成為世上一個主要的核廢料倉庫。同時，澳洲政府亦難以說服公眾，為什麼澳洲面臨的威脅是來自中國。AUKUS意圖將中國定為假想敵，這種抽象論點無助於確定威脅的來源。AUKUS的意圖十分明顯，以中國作為假想敵來逼使亞太地區某些國家投資美國主導的軍事設備，放棄反核立場，污染地區，亦開通了美國核廢料運送途徑，這將令地區受到極大的環境風險，同時亦令自己的民眾暴露在核威脅底下。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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