事先收悉中國射洲際導彈　美國讚北京通報試射：有助防止誤判

中國再向太平洋試射洲際導彈，引發一些區域國家擔憂；但美國稱讚中國事先通報試射導彈，展現出透明度。



2019年10月1日，中國北京，圖為在中國70周年國慶閱兵儀式上登場的載有洲際彈道導彈的東風-41軍車。（Reuters）

據彭博社報道，美國五角大樓發言人辛格（Sabrina Singh）9月25日說：「我們的確事先收到關於這次洲際彈道導彈試射的通知，我們認為這是好事。這是朝正確方向邁出的一步，確實有助於防止任何誤解或誤判。」

辛格補充說，美國已敦促中國定期通報有關彈道導彈和太空發射的情況。

中國時隔44年再次向太平洋試射洲際導彈，據央視新聞報道，中國提前向有關國家作了通報。

中國國防部早前公布，解放軍火箭軍25日向太平洋公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，準確落入預定海域。

中國國防部發言人26日在記者會上強調，組織洲際彈道導彈發射實驗是為了檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，是例行性軍事訓練活動，完全合法合理。

國防部新聞發言人張曉剛大校說，中國的核政策具有高度的穩定性、延續性和可預測性。中國方面始終恪守不首先使用核武器的核政策，堅定奉行自衛防禦核戰略，不搞軍備競賽，明確承諾不對無核武器國家和無核武器地區使用或威脅使用核武器，堅持將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平。

中國軍方也在26日通過「中國軍號」微信公眾號，公布導彈試射現場照片。

2024年9月25日，中國向太平洋試射洲際導彈，圖為軍方在26日公布導彈試射現場照片。（中國軍號微信公眾號）

中國官方未進一步說明預定海域的確切位置，但導彈據報落入法屬波利尼西亞專屬經濟區附近。

法屬波利尼西亞主席博爾森告訴法媒，導彈落入距離馬克薩斯群島不遠處。馬克薩斯群島屬於法屬波利尼西亞專屬經濟區的一部份。

日本放送協會（NHK）25日引述來自日本和中國的消息人士報道，導彈可能落入澳洲周邊的公海，並稱澳洲、美國等國已事先接到通知。日本官房長官林芳正當日說，中國未提前向日本通報。

台灣則譴責導彈試射行為，並指北京近來不斷在區域間進行各種軍事演習，威脅區域的和平現狀。

台灣呼籲北京回到國際常軌，成為區域中負責任的一員，捍衞以規則為基礎的國際秩序。

本文獲《聯合早報》授權轉載

