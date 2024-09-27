美媒稱中國在建新型核潛艇沉沒　中方未證實消息

美國《華爾街日報》9月26號報道引述美國官員報道，中國一艘在建中的新型核動力攻擊潛艇於今年春天沉沒。報道指出，該艘核潛艦5月底至6月初期間，在造船廠附近沉沒，目前尚不清楚沉沒原因，也不清楚當時船上是否裝有核燃料。報道未獲中方證實，中國駐美大使館向路透社稱，沒有可提供的資訊。



圖為美國「星球實驗室」公司（Planet Labs）攝於2024年5月29日的衛星照片，顯示位於武漢市的武昌造船廠海面出現相信是起重機的設備。（Planet Labs Inc/Handout via REUTERS）

圖為美國「星球實驗室」公司（Planet Labs）攝於2024年6月13日的衛星照片，顯示位於武漢市的武昌造船廠海面出現相信是起重機的設備。（Planet Labs Inc/Handout via REUTERS）

《華爾街日報》報道，沉沒的是中國新型核動力潛艇的第一艘，其船尾採用獨特的X形設計，5月底曾被發現正進行下海前的最後裝備。根據美國「星球實驗室」公司（Planet Labs）6月的衛星照片顯示，潛艇其後在武昌造船廠附近沉沒，大型起重機於6月初抵達，負責將潛艇打撈。

報道指出，中方對事件極力低調也未有披露，又稱時值中國正努力擴大海軍實力，包括擴建核動力潛艇艦隊之際。

報道引述美方官員評論，事件還引發了外畀對解放軍內部問責，以及對國防工業監督的更深層次質疑，指中國國防工業長期受腐敗問題困擾。

根據五角大廈關於中國軍力的報告，截至2022年，中國擁有6艘核動力彈道導彈潛艦、6艘核動力攻擊潛艦，和48艘柴油動力攻擊潛艦。中國預期到2025年將潛艦部隊增至65艘，於2035年增至80艘。