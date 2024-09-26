誰是日本下任首相？自民黨總裁選舉將上演 「三雄」料第2輪決勝負

日本執政自民黨總裁選舉9月27日舉行，預料當選人也將成為日本下屆首相，據日媒9月25日指，9名參選者中目前出現「三雄」領先局面，料在3人中誕生下任自民黨總裁。



日本共同網25日調查選民的投票意向，獲得較高支持依次為自民黨前幹事長石破茂、經濟安全保障擔當大臣高市早苗、前環境相小泉進次郎。

小泉進次郎2024年9月14日出席總裁選舉的辯論會（Reuters）

料第2輪決勝負

在自民黨總裁選舉中，參選人須在368名國會議員的議員票和368張黨員黨友票（地方票）共736票中，爭奪投票，其中奪得半數以上選票的參選人將直接當選，否則進入下一輪投票。

報道預料在第一輪投票中，無人能奪得過半數投票，將在第二輪決出勝負。

2024年 9月6日，日本前防衛大臣、自民黨總裁候選人石破茂出席於日本東京舉行的記者會。（Reuters）

第二輪投票不會計算地方票，參選人在第二輪投票中，除了須爭取國會議員選票外，還須爭取共47票的都道府縣票，得票數多者當選下任自民黨總裁。

據共同網指，就目前形勢看來，在地方票方面，石破茂在東京等票倉地區獲廣泛支持，暫時居首，高市早苗緊隨其後，小泉排在第三。

在議員票方面，小泉進次郎則估計可穩奪50多票，居於首位，高市早苗第二，石破茂第三。

2024年9月25日，日本東京，圖為當地一處展板，其中展示9位參加自民黨總裁選舉參選人的圖像。（Reuters）

在國會議員票上，議員9月27日會在自民黨總部投票，並當場點票，每位國會議員可投1票；地方票則在12日至26日投票，共有超過105萬名黨員有資格投票。