自民黨總裁選舉：新生代或「女首相登場」也難視日本政治改革序章

不出各方所料，在9月12日日本自民黨總裁候選人提名日，共有九名候選人參選。這是1972年現行選舉制度實施以來參選人數最多，也是當前混沌政局下勝算最難推測的角逐戰。



作者新加坡學者卓南生是日本政治評論家、北京大學新聞學研究導師、廈門大學國際傳播研究中心名譽主任、日本龍谷大學名譽教授



針對這樣的混戰局面，有日媒歸因於安倍政治「一極集中」的反彈；也有論者認為是派閥解散或部分解散後的現象，乃至將之定位為日本政治改革的序曲或新章。認真分析，前者有待進一步的說明和補充，後者則只能說是一廂情願的期待或故弄玄虛的想象。

有關後者，筆者在《自民黨總裁選舉與日媒的輿情誘導》（9月13日言論版）中已舉例為據，明確指出「派閥解散論是一個偽命題」，並預測「假以時日，美其名為『勉強會』（學習會）的『政策集團』將會捲土重來，再度浮出水面，重現輝煌！」

有關前者，則有待進一步梳理與比較自民黨不同時期的派閥發展史。

日本自民黨總裁選舉：首相岸田文雄等黨員於2024年9月27日在東京舉行的自民黨 (LDP) 黨魁選舉中投票。（Reuters）

首相者，帽子也

翻開戰後自民黨派閥發展史，安倍晉三掌政時期雖然最長，但並非唯一「一極集中」的政治。如與上世紀七八十年代田中角榮率領的田中軍團，在自民黨內呼風喚雨時期相比較，安倍派獨領風騷的一極，只能說是小巫見大巫。在田中政治鼎盛時期，財大氣粗的田中角榮一個人說話算數。儘管當時自民黨的遊戲規則是各派閥首領輪流坐莊，也儘管田中因洛克希德醜聞被捕保釋候審，當才子型政客宮澤派首領宮澤喜一躍躍欲試，拜會田中角榮，試探大老對下一屆首相人選的安排時，田中傲然回答道：「首相者，帽子也。」弦外之音是首相猶如他的帽子，他想用誰就用誰。

田中對出身東京大學和官僚體制精英、一向恃才傲物的宮澤善一是不感興趣的。自民黨內最小派閥中曾根派，首領中曾根康弘之所以能掌政五年有餘，說白了，是後者善攻心計，博得造王者的歡心，至少是在表面上對大老言聽計從，並照顧田中派的最大利益。但也正因如此，日媒戲稱中曾根政府為「田中曾根政權」。與有決斷力和實力的田中角榮一極相比較，僅憑家系（家族譜系）和依靠外祖父岸信介及乃父安倍晉太郎留下的家臣與支持者抬轎的「官幾代」安倍晉三的影響力，是十分侷限的。

加之田中手下人材輩出，既有老一輩親信如二階堂進，也有當年以世代交替論為號召的少壯派代表竹下登、金丸信，還有善於繼承田中、竹下「集金術」的更年輕政客小澤一郎及同輩的橋本龍太郎、羽田孜等名將。因此，哪怕是田中病倒與田中派閥分裂，其主流力量一直在黨內保持一極地位。田中派並不會因為田中的退場和逝世，而受到太大沖擊。

日本自民黨總裁選舉：2024年9月27日，熱門候選人之一的石破茂 （Shigeru Ishiba）投票。 （路透）

群龍無首 退隱幕後

反觀安倍在遇刺身亡之後，原本人才貧乏的安倍派馬上陷入群龍無首狀態。加之遇刺事件暴露安倍家族與韓國統一教不尋常的交往，以及隨後自民黨議員通過派對券收取回扣，中飽私囊事件一再被揭發與追討，作為與這兩大丑聞關係最密的當事者，的確尷尬萬分。至此，沒有安倍的安倍派不得不緊隨岸田派、二階派等，表面上宣告解散，象徵黨內一極時代的結束。

從這角度來看，說這回總裁候選人之眾多，是拜一極時代結束和派閥解散的結果所賜，是有道理的。因為，至少在申報總裁候選人時，他們各自能輕易找到20名黨內議員共同提名，也不必徵得原本派閥首領的同意。加之一極之不存在，自認有實力或賣點的，都可在較低的門檻與壓力下進入角逐場，試試自己的運氣。

當然，在這回九名候選人中，不是每個人都志在必得。說得確切些，絕大多數候選人是抱着陪跑心態入場的。明知是陪跑，為何又毅然參加呢？這既是自民黨人總裁選舉的傳統，也含有今日混沌政局下新增添的因素，包含幾種心態。

日本自民黨總裁選舉:９名黨總裁候選人各自凸顯資歷、性別等，但實際上在內外重大政策上，並無太大差異。（Reuters）

眾多政客陪跑為哪般？

一是打知名度。志不在本屆選舉，而是放眼下屆或下下屆。就以這回媒體民意調查獲高支持率的石破茂來說，這是他第五次競選。

二是代表個人或背後的派閥（在派閥表面解散後則代表相關的集團或勢力）出馬，象徵存在感。

三是在競選中，特別是第二輪投票中，可以憑實力（所獲支持票）和其他候選人討價還價，謀求個人或背後勢力的官銜和利益。

四是在新內閣或重要黨務職位中爭奪一官半職。在傳統上，新內閣為安撫人心，象徵「舉黨體制」，往往會在選舉後論功行賞，並儘量網羅所有候選人入閣。從這角度來看，參選不啻是入閣的敲門磚，哪怕明知此次參選與首相完全無緣，也不妨一試。

這回參選的九人各有賣點和短板，可大略分為幾類。一是論資排輩，理應名列前茅的原茂木派首領茂木敏充（68歲，自民黨幹事長）和前官房長官、原茂田派的加藤勝信（68歲）。二是原岸田派有力人士，現任官房長官，曾任外務大臣，被日媒貼上親華標籤，實際上背道而馳的林芳正（63歲），和同樣是岸田派的現外相、曾任法務大臣的上川陽子（71歲）。

三是以爭取成為史上首名女性首相為目標的候選人，上川陽子是其中一位，另一位是曾獲安倍撐腰的現任經濟安保擔當大臣高市早苗（63歲）。四是多年來在黨內疾呼改革、世代交替論的石破茂（67歲，前防衛大臣）、河野太郎（61歲，現數碼大臣）、小泉進次郎（43歲，前環境大臣），再加上現年49歲，曾任岸田內閣經濟安保擔當大臣、頗受岸田看好的小林鷹之。

日本執政自民黨於2024年9月27日舉行總裁選舉，首輪投票中若無任何候選人獲得過半數支持，前兩位進入最終投票。（Reuters）

換言之，盤點九名候選人的賣點，不外是各自凸顯資歷、官曆、性別與年齡（其中有些候選人擁有多重賣點或強項），但彼此在內外重大政策上，並無太大差異。按照派閥力學、論資排輩與輪流坐莊的傳統，擁有實力的茂木敏充等資深政客理應潛力最大。但在當前改革的風潮中，他們顯然採取較為低調的姿態。實際上，在上一屆（2021年屆）自民黨總裁競選時就有類似傾向，當時日媒都在高調評價新生代政客及營造「史上首名女性首相」誕生可能性的話題。

縱觀參選九人歷來的言論，特別是參選以來的言行，不難看出都在競相提出激進的整軍方案與鷹派外交策略，尤以新生代政客為甚。與2021年自民黨總裁選舉相比較，這回的角逐戰有如下之異同。

其一，在2021年競選時，除了自民黨第五派閥岸田派推舉首領岸田文雄參選之外，其他大小派系並未正式派出候選人，也未明文強制成員投票支持任何候選人。第一大派閥安倍派（舊細田派）和第二大派閥麻生派之所以未正式推舉候選人，理由很簡單，安倍派首領安倍晉三和麻生派首領麻生太郎都還無意退居第二線，也未有將權力下放給任何親信或下屬的打算。因為一旦正式推出候選人，往後派閥就未必是自己的江山。

其二，正因為自己不便或不能出馬，安倍晉三先是在2018年支持所謂無派系的時任官房長官菅義偉為首相，在菅義偉2021年「限時下台」之後，則支持前安倍派、後搖身一變為無派系的女鷹派政客高市早苗競選黨總裁。在高市第一輪投票失利後，安倍只好支持岸田文雄，擊潰雖屬麻生派，但不被麻生推薦的河野太郎。

對於安倍來說，菅義偉也好，高市早苗或者岸田文雄也罷，無一不是過渡性的代理人，無一不能不服從其指揮棒。

至於麻生太郎，2021年同派閥的少壯派河野太郎決定參選，他既不阻撓也阻撓不了，那就請便吧！但作為派閥，當時並未予以支持。從這個角度來看，麻生派作為迄今唯一未解散的派閥，這回正式表明支持河野出馬，似乎是一大轉變。但觀察家同時也注意到，麻生在支持河野出馬時，還留下耐人尋味的一句話：麻生派雖正式推薦河野參選，但派閥成員可自由投票。麻生這樣的放話，實際上是變相收回對河野支持的力度。各方這回對2021年善戰的河野不太看好，其中一個因素也許就在這裏。

日本黨總裁選舉，眾議員高巿早苗（Sanae Takaichi）有望成為首位日本女首相。（Reuters）

其三，正因黨內兩大長老領導人的兩大派閥牢牢控住黨政，屢戰屢敗的石破茂（當時64歲）在2021年的總裁選舉時，聯合前環境大臣小泉進次郎（當時40歲）支持河野太郎（當時58歲）出馬，組成了小石河聯盟，試圖以世代交替論為旗號，向岸田文雄及背後大老發出挑戰。

這項挑戰雖以失敗告終，但「小石河」的名氣卻為之大振，為此次總裁參選奠下良好根基。

了解2021年自民黨總裁選舉的特徵，我們再回頭看今日參與角逐戰的眾多候選人臉孔，就會發現如下變化。

一是當年標榜世代交替論的三名少壯派政客「小石河」，已從盟友轉為競爭者關係。他們各自披甲上陣，再加上曾獲已故首相安倍晉三撐腰，在2021年總裁選舉第一輪競選賽中緊隨岸田、河野，名列第三的女候選人高市早苗，是目前日媒最愛炒作，且在民意測驗中支持率最高的角逐者。

日本前首相小泉純一郎、前環境大臣小泉進次郎宣佈參加總裁選舉，年僅43歲的他被視為政壇新生代。（Reuters）

儘管日媒在宣佈這四名角逐者在民意測驗支持率領先時，不忘指出這不意味着他們中選機會較高，但各主要媒體還是把視線集中於四人身上。

說民意支持率與總裁選舉結果不一定掛鈎，是對的。因為，參與民意測驗者在實際上並沒有投票權。按照自民黨規則，總裁選舉第一輪投票，是由367名自民黨國會議員，再加上由黨員、黨友投票摺合成367張「地方票」，共734票選出的；在第一輪投票無人獲得過半數支持票的情況下，就得舉行第二輪投票。按照相關規定，第二輪投票者，國會議員的367張票不變，「地方票」則從367張票改為代表都道府縣的47張票。換言之，在第二輪投票時，自民黨國會議員遠比「地方票」更能左右總裁選出的方向。

由此可見，總裁候選人如果只是在黨員、黨友中有人氣，在第二輪投票中未必能保持優勢，遑論與自民黨內的投票毫不相干、由媒體任意挑選、抽樣調查的民意支持率。

「軍事迷」動向令人關注

從這角度來看，屢戰屢敗仍不甘心的前防衛大臣石破茂，雖然在媒體的民意調查支持率經常領先，但能否如願以償，還是一個未知數。一向主張整軍修憲的石破，強項是所謂「政策通」與「軍事迷」，我行我素，有較強烈的自信。但這也正是他的弱點所在。在重視協調與團隊精神的日本社會，恃才傲物、太有主見與自信的政客，未必受到歡迎與肯定。同樣，在黨內有異端兒、榴槤綽號的河野太郎，也面對同樣問題。

也許是這個緣故，不少日媒把視線集中於小泉進次郎身上。但平心而論，小泉除了年輕（43歲）與媒體渲染的所謂帥氣，是前首相小泉純一郎次子之外，並無特別值得記載的業績。難怪不少評論家認為，他此刻出山還為時過早。他在日本記者俱樂部的記者會上發表參選談話時，不談國家大事，而是詳述父母早年離異及他首次與生母相聚的故事，雖博得「庶民派」的形象與掌聲，但也贏來「欠缺大將之風」的惡評。

談及他那位六年六拜靖國神社的前首相父親小泉純一郎，當年之所以獲得高支持率，就是善於提出動人口號「打垮自民黨」，並把黨內當權派視為「抵抗勢力」。於是乎，在一方扮演捱打，另一方大喊大打的政治表演聲中，自民黨的改革派與抵抗派雙雙在大選中獲得勝利，誰也記不起當時政局的焦點所在。

在這一點上，「小泉劇場」轉移視線的功力不能說不高超。但在劇場閉幕之後，人們不禁要提出如下之問：小泉的政治改革，到底給日本帶來什麼？有關這一點，倒是富有「集金術」本事，曾在日本政壇叱吒風雲的小澤一郎的評語最為貼切，那就是「無定見右翼」。其結果是，小泉風箏隨風而上飄，也隨風而墜地。也許是為了打破此刻日本沉悶的政治空氣，有人期待純一郎次子再次掀起小泉熱，但對於國力走下坡路的日本來說，這果真是精明的選擇嗎？

「新生代」「女首相」與政治改革無關

至於主打「成為日本首名女首相」王牌的高市早苗，沒有了安倍晉三撐腰，聲勢已削弱不少。

高市早苗出身於以培養保守政客梯隊為宗旨的松下政經塾，那是被奉為經營之神、以生產電器聞名的松下企業集團老闆松下幸之助晚年撥款70億日元創立的。在他逝世之後則由以倡導陽明學精神、知行合一為標榜的京瓷集團名譽會長稻盛和夫（已故）極力支持。高市初入政壇時，就處處顯露右翼色彩和鋒芒，也從未間斷過對靖國神社的參拜。

縱觀參選九人歷來的言論，特別是參選以來的言行，不難看出都在競相提出激進的整軍方案與鷹派外交策略，尤以新生代政客為甚。從這角度來看，將新生代或「女首相登場」視為日本政治改革的動力或序章，顯然經不起驗證與辨析。