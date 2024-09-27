石破茂是對華變色龍？ 曾稱「中國是零威脅」

9月27日的日本自民黨總裁選舉，第五度挑戰總裁之位的石破茂在次輪投票壓過眾議員高巿早苗，當選新總裁，將接替岸田文雄成為新任首相。他在早年曾稱「中國是零威脅」，但至近年對華態度顯得較為強硬。



67歲的石破茂2000年代曾出任防衛大臣，在進入內閣早期，對於中國態度顯然較溫和。當日本政客炒作中國威脅時，石破茂曾表示「能力和威脅並不能畫等號，中國或許有這個能力，但並沒有侵略日本的意圖，所以中國對日本的威脅等於零。」

石破茂早期也承認南京大屠殺，並反對日本首相參拜靖國神社，他指出：日本聲稱要建立「大東亞共榮圈」是對侵略戰爭的一種詭辯。

2014年，石破茂接受華語媒體採訪時表示，自己仍持「中國是零威脅」的觀點，但指中國海軍發展迅速，「我上面說的公式中，意圖和能力，只要有一方是零，威脅就是零。提高能力要很長一段時間，也許要幾十年，但是，意圖是瞬間可以改變的。」因此他強調，日本有責任提高防衛能力，提高自衛隊能力，加上擁有《美日安保條約》，都是為了區內平衡。

日本自民黨：高市早苗、岸田文雄及石破茂9月27日慶祝執政自民黨總裁選舉結束。（Reuters）

但近年石破茂對華取態變化不少，雖然比起黨內對華鷹派，石破茂對華態度仍算謹慎，但亦明確主張增加日本防務預算、並提倡建立「亞洲版北約」，主張日本應該跟北約、特別是美國拉近關係，這是保護日本的最佳方法之一。

在台灣問題上，石破茂似乎有意刷存在感，今年8月便帶着一群國會議員竄訪台灣。

跟安倍晉三及岸田文雄兩任首相不同，石破茂對於「台灣有事論」始終保持距離，並沒說過「台灣有事就是日本有事」，台海一旦爆發戰爭，日本是否出兵介入，石破茂亦不置可否。「日本可以與民進黨當局交換情報，共同應對來自中國大陸的挑戰」。