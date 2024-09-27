特朗普前國安顧問：美國上次面臨中國這樣的挑戰還是獨立戰爭

當地時間9月26日，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府時期最後一任國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien），又干起了他的反華「老本行」。他在出席保守派智庫美國企業研究所（AEI）活動時，大炒中國對美國國安構成的所謂「全面威脅」。他渲染稱，中國帶來的挑戰更甚於冷戰時期的蘇聯，從歷史上看，美國上一次面臨中國這樣的「威脅」，或許要追溯到獨立戰爭時期。



在時長約一個半小時的對話中，奧布萊恩瘋狂炒作中國在安全、經濟和技術領域「奉行與美國及其盟友對抗的戰略」。他攻擊中國「破壞」全球關鍵產業，尋求控制全球供應鏈，還指責中國「支持」俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

他聲稱，美國在全球舞台上應對的來自中國的挑戰「幾乎是壓倒性的」，超過了美國有史以來的一些嚴重危機。

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府時期最後一任國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）2024年9月26日出席保守派智庫美國企業研究所（AEI）活動。（YouTube@AEI）

「我不確定美國在歷史上是否面臨過像中國這樣的威脅。」奧布萊恩稱，「也許是在獨立戰爭時期吧？當時我們與世界領先的超級大國英國作戰。」

「我認為我們面臨的來自中國的威脅，比我們在冷戰中面臨的蘇聯威脅要嚴重得多。」緊接着，他試圖給中國扣上向世界其他國家「強加意識形態」的帽子，聲稱中國希望藉此來「組織和治理世界」。

這位曾在特朗普政府任職的反華「急先鋒」稱，如果特朗普再度贏得大選，新政府將專注於向中國展示美國的經濟、外交和經濟實力。

奧布萊恩曾是美國陸軍後備隊的少校，他在康多莉扎·賴斯和希拉里·克林頓任國務卿期間擔任阿富汗司法改革公私合作組織的聯合主席。他自2018年5月起擔任美國國務院人質事務特使，並與同年9月被時任總統特朗普任命為國家安全顧問。

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府時期最後一任國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）2024年9月26日出席保守派智庫美國企業研究所（AEI）活動。（YouTube@AEI）

在任國安顧問期間，他就在炒作反華議題上大下功夫。他曾在2020年10月一場會議中對着英美軍方及情報官員污衊中國，妄稱中國是一個想要「脅迫鄰國和西方國家」的所謂「掠奪性大國」，中國意圖「在所有領域尋求主導地位」，還打算「壟斷對本世紀至關重要的每一個行業」。

值得注意的是，近來美國在炒作「中國威脅」時的調門不斷升高，一些美國官員在亞太地區拉幫結派對抗中國的同時，開始重提「冷戰」論調。

就在9月18日，美國國會眾議院連開兩個小組會議炒作「中國威脅」，鼓吹增加國防預算，為下一場戰爭做準備。期間，美國常務副國務卿坎貝爾甚至聲稱，中國是美國「史上最大挑戰」，「與中國帶來的軍事、科技等多方面挑戰相比，冷戰都顯得相形見絀」。

對於美國政客的反覆炒作，中國外交部發言人毛寧曾強調，中國致力於維護世界和平穩定，不搞地緣爭奪，無意挑戰威脅任何國家。亞太和平合作、穩定繁榮的局面，得益於地區國家的共同努力。亞太不歡迎冷戰思維、陣營對抗。毛寧強調，中方堅決反對抱持冷戰思維、搞小集團政治的作法，堅決反對製造和激化矛盾、損害他國戰略安全和利益的言行。

本文獲《觀察者網》授權轉載

