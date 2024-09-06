美國大選｜選戰進入倒數兩個月　中國偏向誰？

美國總統大選將於11月5日舉行，進入倒數最後兩個月，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）8月29日終於接受她宣布參選以來的第一次電視專訪，各方對她表現的評價為：安全過關。



從多份最新民調來看，臨危受命的賀錦麗保持了不俗的氣勢，在全美以及多個關鍵搖擺州的支持度已輕微領先前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普），但領先幅度仍在誤差範圍內。若再考慮到過去兩屆大選顯示，特朗普有許多隱性支持者，在民調中無法反映，就意味着特朗普的勝算也不容低估。

面對如此膠着的選情，國際評論人、政商領袖都不敢貿然預測，因為「下錯注」的風險太大。不過，作為美國選舉一大利益相關者的中國，在這個微妙的時間裏，卻有一些讓人關注的動向。

在拜登（Joe Biden）政府處於看守狀態的時候，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月27日到29日讓人意外地率團訪華，在中國逗留了50個小時，與中方高層進行雙邊會談約14小時。

2024年8月29日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國總統國家安全事務助理沙利文。（新華社）

這是沙利文四年來第一次訪華，也可能是他作為國安顧問的最後一次，在人稱「畢業旅行」或「告別之旅」的行程中，沙利文受到高規格的禮遇，不止見到了國家主席習近平和外長王毅，還罕見地與中央軍委副主席張又俠會談。

這可是中國軍方二號人物八年來首次與美方代表會面，地點被安排在中國人民解放軍總部，雙方還達成協議適時重啟兩軍戰區領導視像通話。可以說，不論是形式或實質，沙利文都圓滿地完成了任務。

據白宮聲明及沙利文在記者會上的介紹，他與中方高層討論了中美關係與國際局勢的一系列課題，包括兩國禁毒合作、加沙衝突、中國的「不公平貿易行為」、中國對俄羅斯的支持、美國公民在中國被扣留、中國人權、台海問題、南中國海等等。

在答問時，沙利文也證實中方向他了解賀錦麗未來會採取甚麼對華政策。沙利文表示，賀錦麗就是拜登政府外交團隊的核心與領導成員，她與習近平和中國總理李強都認識；賀錦麗也贊成拜登的觀點，即中美避免競爭流向衝突至關重要，為此雙方必須有暢通的高層溝通渠道。

圖為賀錦麗2024年8月22日出席民主黨全國代表大會（REUTERS）

說白了，沙利文對中方傳達的意思就是，若賀錦麗上台，對華政策上將「拜規賀隨」。有分析解讀，這是沙利文派「定心丸」，讓中方別擔心。

那中國的回應呢？雖然中國一再強調，拜登政府必須「糾正」對中國的錯誤戰略認知，今年5月王毅還在指責美國「錯上加錯」。上周習近平與沙利文會談時也重申，中美打交道「第一位的是樹立正確的戰略認知」，要回答好彼此是對手還是夥伴的問題。但細看遣詞用字，習近平的語調已緩和不少。

習沙會談時有一個值得留意的小細節：現場佈置了綠意蔥蔥的植物，但沒有開花。相比之下，今年4月美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華時，桌前的花卉是色彩斑斕的「變葉木」——中方以無聲而搶眼的方式，批判美國言而無信。

布林肯訪華：圖為2024年4月26日中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國務卿布林肯（Antony Blinken）。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

而今中國對沙利文的禮遇，不等於中國認可了拜登政府過去四年的對華政策，但可以推論出，中國是在表明，自己珍惜經歷了四年跌宕起伏、在拜登任期將近才好不容易企穩的中美關係狀態。實際上，上述跡象的隱喻，就是透露出在美國兩位總統候選人中，中方更偏向民主黨的賀錦麗一些。

上述立場也不難理解。不論特朗普或賀錦麗上台，中美的競爭態勢不會改變，這已是定論。不過，相對於賀錦麗，特朗普的意識形態色彩固然較弱、視國際上的是非題為商業交易，他的孤立主義也可能給中國帶來可乘之機，但特朗普2.0包含巨大變數，對中國的整體衝擊卻可以大好大壞。如今，中國經濟面對嚴峻挑戰，可預期的外部環境尤為重要。

需要強調的是，有偏向不等於「押注」賀錦麗。畢竟，不管偏向誰，中國對美國大選的結果既是無能為力也不該施力，沙利文訪華期間也明白重申，任何國家都不得干預美國選舉。反之，中國對沙利文的友好接待，有點像是在一場激戰結束時，向對手表達敬意的告別式。這也顯示，中國領導人與拜登政府本質上並不敵視彼此，若有多四年時間，這兩個大國或許有機會把當前雙邊關係的穩定態勢延續下去，最終磨合出和平共處的方式。然而，他們可能沒有四年了。

圖左為美國前總統特朗普（Donlad Trump）於2024年8月3日在佐治亞州出席活動。圖右為現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月6日在賓州造勢。（Reuters）

在接待民主黨高層之際，中國顯然在為美國的政權轉移做準備。據英媒報道，中國嘗試通過派遣前駐美大使崔天凱等與特朗普團隊建立聯繫，無奈無功而返。這突顯了特朗普團隊對中國的冷漠，在特朗普周圍，也持續有人發聲強調美國必須與中國激烈競爭，非贏不可。

期待賀錦麗，同時為特朗普上台的驚濤駭浪做準備，應該是中國面對這場美國大選的態度。其實，何止中國是如此？所有外國都不該干涉美國內政，卻又都無可避免會受到選舉結果的影響，並不得不為特朗普2.0而拉緊神經、做好準備。

本文獲《聯合早報》授權轉載

