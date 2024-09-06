美國大選｜選戰進入倒數兩個月 中國偏向誰？
美國總統大選將於11月5日舉行，進入倒數最後兩個月，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）8月29日終於接受她宣布參選以來的第一次電視專訪，各方對她表現的評價為：安全過關。
從多份最新民調來看，臨危受命的賀錦麗保持了不俗的氣勢，在全美以及多個關鍵搖擺州的支持度已輕微領先前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普），但領先幅度仍在誤差範圍內。若再考慮到過去兩屆大選顯示，特朗普有許多隱性支持者，在民調中無法反映，就意味着特朗普的勝算也不容低估。
面對如此膠着的選情，國際評論人、政商領袖都不敢貿然預測，因為「下錯注」的風險太大。不過，作為美國選舉一大利益相關者的中國，在這個微妙的時間裏，卻有一些讓人關注的動向。
在拜登（Joe Biden）政府處於看守狀態的時候，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月27日到29日讓人意外地率團訪華，在中國逗留了50個小時，與中方高層進行雙邊會談約14小時。
這是沙利文四年來第一次訪華，也可能是他作為國安顧問的最後一次，在人稱「畢業旅行」或「告別之旅」的行程中，沙利文受到高規格的禮遇，不止見到了國家主席習近平和外長王毅，還罕見地與中央軍委副主席張又俠會談。
這可是中國軍方二號人物八年來首次與美方代表會面，地點被安排在中國人民解放軍總部，雙方還達成協議適時重啟兩軍戰區領導視像通話。可以說，不論是形式或實質，沙利文都圓滿地完成了任務。
據白宮聲明及沙利文在記者會上的介紹，他與中方高層討論了中美關係與國際局勢的一系列課題，包括兩國禁毒合作、加沙衝突、中國的「不公平貿易行為」、中國對俄羅斯的支持、美國公民在中國被扣留、中國人權、台海問題、南中國海等等。
在答問時，沙利文也證實中方向他了解賀錦麗未來會採取甚麼對華政策。沙利文表示，賀錦麗就是拜登政府外交團隊的核心與領導成員，她與習近平和中國總理李強都認識；賀錦麗也贊成拜登的觀點，即中美避免競爭流向衝突至關重要，為此雙方必須有暢通的高層溝通渠道。
說白了，沙利文對中方傳達的意思就是，若賀錦麗上台，對華政策上將「拜規賀隨」。有分析解讀，這是沙利文派「定心丸」，讓中方別擔心。
那中國的回應呢？雖然中國一再強調，拜登政府必須「糾正」對中國的錯誤戰略認知，今年5月王毅還在指責美國「錯上加錯」。上周習近平與沙利文會談時也重申，中美打交道「第一位的是樹立正確的戰略認知」，要回答好彼此是對手還是夥伴的問題。但細看遣詞用字，習近平的語調已緩和不少。
習沙會談時有一個值得留意的小細節：現場佈置了綠意蔥蔥的植物，但沒有開花。相比之下，今年4月美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華時，桌前的花卉是色彩斑斕的「變葉木」——中方以無聲而搶眼的方式，批判美國言而無信。
而今中國對沙利文的禮遇，不等於中國認可了拜登政府過去四年的對華政策，但可以推論出，中國是在表明，自己珍惜經歷了四年跌宕起伏、在拜登任期將近才好不容易企穩的中美關係狀態。實際上，上述跡象的隱喻，就是透露出在美國兩位總統候選人中，中方更偏向民主黨的賀錦麗一些。
上述立場也不難理解。不論特朗普或賀錦麗上台，中美的競爭態勢不會改變，這已是定論。不過，相對於賀錦麗，特朗普的意識形態色彩固然較弱、視國際上的是非題為商業交易，他的孤立主義也可能給中國帶來可乘之機，但特朗普2.0包含巨大變數，對中國的整體衝擊卻可以大好大壞。如今，中國經濟面對嚴峻挑戰，可預期的外部環境尤為重要。
需要強調的是，有偏向不等於「押注」賀錦麗。畢竟，不管偏向誰，中國對美國大選的結果既是無能為力也不該施力，沙利文訪華期間也明白重申，任何國家都不得干預美國選舉。反之，中國對沙利文的友好接待，有點像是在一場激戰結束時，向對手表達敬意的告別式。這也顯示，中國領導人與拜登政府本質上並不敵視彼此，若有多四年時間，這兩個大國或許有機會把當前雙邊關係的穩定態勢延續下去，最終磨合出和平共處的方式。然而，他們可能沒有四年了。
在接待民主黨高層之際，中國顯然在為美國的政權轉移做準備。據英媒報道，中國嘗試通過派遣前駐美大使崔天凱等與特朗普團隊建立聯繫，無奈無功而返。這突顯了特朗普團隊對中國的冷漠，在特朗普周圍，也持續有人發聲強調美國必須與中國激烈競爭，非贏不可。
期待賀錦麗，同時為特朗普上台的驚濤駭浪做準備，應該是中國面對這場美國大選的態度。其實，何止中國是如此？所有外國都不該干涉美國內政，卻又都無可避免會受到選舉結果的影響，並不得不為特朗普2.0而拉緊神經、做好準備。
本文獲《聯合早報》授權轉載