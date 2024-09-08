英女王逝世2周年　英國政界多人悼念　倫敦狗主辦哥基大聚會

2024年9月8日是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世2周年，英國政界多人發文悼念，英王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Queen Camilla）8日早上則抵達英女王生前多次前往的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）附近教堂，出席週日崇拜。英國民眾7日也在倫敦白金漢宮附近發起哥基犬（Corgi）大聚會，以紀念伊利沙伯二世。



英女王生前是愛狗人士，更是著名的「哥基狗癡」，據英媒指，她一生飼養的哥基犬估計多逾30隻，這些犬隻曾出現在不少公開場合中。

在2023年9月初、英女王逝世1周年左右的時候，英國已有民眾發起在白金漢宮附近舉辦哥基犬聚會，紀念英女王，這個活動在2024年9月7日再度舉辦，大批主人帶着哥基犬到場，他們於倫敦綠園（Green Park）集合，再巡遊至白金漢宮，並到達Albert Memorial紀念亭。

2024年9月7日，英國民眾發起哥基犬大聚會，巡遊至白金漢宮，紀念英女王（harpercollinsch影片截圖）

2024年9月7日，英國民眾發起哥基犬大聚會，巡遊至白金漢宮，紀念英女王（harpercollinsch影片截圖）

2024年9月7日，英國民眾發起哥基犬大聚會，巡遊至白金漢宮，紀念英女王（harpercollinsch影片截圖）

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英國政界人士9月8日也紛紛發文紀念英女王，首相施紀賢（Keir Starmer）讚揚英女王指「已故女王對英國和英聯邦的奉獻告訴我們，無論我們國家面臨什麼挑戰，服務的價值始終存在。」

前首相辛偉誠（Rishi Sunak）則談到「她為這個國家所做的貢獻將永遠不被忘記。」