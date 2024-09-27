以黎衝突下無奈選擇？　聯合國：72小時黎巴嫩逾3萬人進入敘利亞

聯合國難民署星期五（9月27日）說，隨着以色列和真主黨之間的衝突愈演愈烈，過去72小時內，已有3萬多人從黎巴嫩越境進入敘利亞，其中大部份是敘利亞人。



聯合國難民署駐敘利亞代表略薩說，越境者中約80%是敘利亞人，約20%是黎巴嫩人，其中約有一半是兒童和青少年，男性越境者的數量少於女性。

「他們從一個戰亂國家越境，來到一個已處於危機衝突13年的國家。這是一個極其艱難的選擇。我們將在接下來的幾天裏看到還有多少人這樣做。」

他說，聯合國難民署一直在與敘利亞政府及其合作夥伴，加強對抵達難民的接待和處理。敘利亞允許黎巴嫩國民入境，但前提是他們有能證明身份的文件。

黎巴嫩是約150萬逃離內戰的敘利亞人的家園。

以色列外交部長卡茨星期四（26日）拒絕了與真主黨停火的呼籲，下令空襲繼續，加劇了人們對地區戰爭爆發的擔憂。

聯合國駐黎巴嫩人道主義協調員在新聞發佈會上說，黎巴嫩20多萬人已因衝突流離失所。

本文獲《聯合早報》授權轉載

