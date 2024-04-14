伊朗駐敘利亞使館遇襲｜以軍全面戒備　專家：已處於戰爭狀態

以色列軍方4月13日表示，所有部隊均處於全面戒備狀態，數十架飛機已升空，為應對伊朗威脅做好準備。



伊朗駐敘利亞首都大馬士革使館8日下午5時遇襲、導致7人死亡後，伊朗指責以色列襲擊使館並揚言報復。《華爾街日報》12日稱，伊朗或最快在未來24至48小時內對以色列南或北進行直接攻擊。以色列13日表示，由於伊朗可能發動襲擊，以色列把武裝部隊置於全面戒備狀態。

雙方看來都蓄勢待發，但專家表示，伊朗和以色列之間的戰爭在該地區沒有任何一方得益，因為它很可能演變為一場危險的衝突，而伊朗似乎也明白這一點。

戰爭研究所高級研究員麥金尼斯（Matt McInnis）稱：「坦率地說，阿拉伯國家都不希望在這場衝突中選擇任何一方，他們可能不可避免地被捲入其中，我認為這是伊朗非常擔憂的一點。」

麥金尼斯說：「（伊朗）不確定以色列在過去幾年中與沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、科威特和其他國家增強的外交和安全關係是否足以讓這些國家遠離更大的衝突」。

他認為，敘利亞肯定會站在伊朗一方，但除了可能允許伊朗利用敘利亞領土進行襲擊之外，敘利亞不知道還能幫上什麼忙。