俄衛網9月27日報道，美媒援引黎巴嫩安全部門兩名高級官員指，黎巴嫩真主黨成員的傳呼機爆炸行動，是用精心埋設爆炸物的電池進行的。



2024年9月17日，黎巴嫩貝魯特，圖為一名因傳呼機爆炸而受傷的傷者被送上救護車。（Reuters）

報道27日引述一名消息人士表示，爆炸物埋設在傳呼機電池中的方法非常精巧，無法被發現。他沒有說明這些傳呼機在進口前經過了哪些檢驗。

第二位消息人士指出，他檢查了一個破損的傳呼機，並目睹了該傳呼機的受控爆炸。據他介紹，爆炸物被「植入」傳呼機的鋰電池中，幾乎發現不了。消息人士補充道，他從未見過類似事情。

2024年9月17日，社交媒體獲得的影片截圖顯示，黎巴嫩貝魯特一間超市內，一名男子的傳呼機突然發生爆炸，現場一片混亂。（X@yashar）

9月17日、18日，黎巴嫩多地發生傳呼機、對講機等通訊設備爆炸事件。據官方數據顯示，爆炸造成37人死亡、3,000多人受傷。目前數千台設備同時爆炸的原因尚不清楚。真主黨和黎巴嫩政府表示以色列應對這一事件負責。

目前，以色列政府既未證實也未否認他們參與其中。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，黎巴嫩發生的事件是一場令人震驚的恐怖主義行徑，企圖煽動一場大規模衝突。