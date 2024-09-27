波音737方向舵系統故障　美國發緊急安全警告：易受潮結冰或卡死

美國家運輸安全委員會（NTSB）9月26日向波音公司和美國聯邦航空管理局（FAA）發出緊急安全建議，以應對部份波音737型客機方向舵控制系統可能出現卡頓或受限的問題。



美國聯合航空（United Airlines）一架波音737MAX8型客機2月6日在新澤西州紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）降落並滑行時，方向舵踏板發生卡頓。機長隨後通過駕駛艙的舵柄操縱飛機，機上155名乘客和6名機組人員均未受傷。

委員會26日發聲明稱，檢查結果顯示，事故原因是安裝在客機尾部的方向舵控制組件因密封軸承組裝錯誤，容易受潮結冰，進而限制方向舵系統的正常運作。

圖為2022年7月20日在英國法恩伯勒（Farnborough）舉行的法恩伯勒國際航空展（Farnborough International Airshow）中，鏡頭下波音737 MAX飛機的側面漆有波音公司的標誌。（Reuters）

委員會指出，方向舵執行器用於控制客機在進近、着陸和滑行時的方向。然而，波音737飛行手冊建議飛行員在方向舵卡住時施加最大力量來克服故障。

委員會擔心，這種操作可能導致方向舵突然移動，引發客機失控或偏離跑道，因此建議波音修改手冊，取消這一操作方式。

2015年12月8日，一架波音737MAX飛機停泊在在美國華盛頓州的波音工廠機庫外。（Reuters）

委員會表示，這些故障部件由美國科林斯航空公司（Collins Aerospace）生產，而美國聯合航空是唯一使用這些部件的航空公司。科林斯已通知波音，2017年2月起交付的353個以上的執行器受到影響。

FAA則表明將召開審查委員會，根據委員會的建議確定下一步措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

