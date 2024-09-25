波音罷工｜資方提4年加薪30%盼結束行動 工會：不接受新方案
撰文：王海
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美國波音公司近期飽受員工罷工困擾。該公司9月23日提出4年內加薪30%及恢復年度獎金等新方案，惟代表33,000名波音工人的國際機械師和航空航天工人協會（International Association of Machinists and Aerospace Workers District 751，IAM）已表示，大多數會員均不接受新方案。
路透社25日報道，超過32,000名波音工人自本月13日以來發起2018年以來的首次罷工，令商用飛機的生產幾近停頓，包括其最受歡迎的737-MAX型號。
波音公司23日提出其認為「最佳及最終」的提議，將給工會成員在四年內的加薪幅度從25%上調至30%。
代表33,000名波音工人的IAM工會在社交媒體發文表示大多數會員不接受新方案：
據報道，IAM工會徵詢旗下會員意見後表示，大多數會員不接受波音提出的新方案。
工會認為新方案仍未達到其早前要求的四年40%的加薪幅度，亦未恢復成員在10年前的勞資協議中失去的傳統退休金計劃。
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