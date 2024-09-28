俄羅斯國營媒體反擊蒐集情報指控　投影美國大使館：我們不會離開

美國指責俄羅斯國營媒體《今日俄羅斯》（RT）實際上是俄國情報機構的分支，並對它實施新制裁。RT於9月26日予以反擊，向美國駐莫斯科大使館的外牆投影燈光，用英語和俄語寫着「我們不會離開」，下方還顯示RT的標誌。



RT新聞辦公室在一份聲明中說，作為對美方指控的回應，明亮的綠色RT標誌照亮美國駐莫斯科大使館大樓的外牆，上面寫着「我們不會離開」。RT強調，它不會離開在美國、西方，乃至世界其他地方。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）13日指RT在海外展開秘密活動，試圖影響他國的主權事務。他援引主要來自RT員工的新訊息對媒體說：「RT擁有網絡能力，並從事秘密的信息影響活動和軍事採購。」

布林肯透露，RT曾在網上進行眾籌活動，以籌集資金為駐烏克蘭的俄軍提供狙擊槍、防彈衣、無線電設備等軍事裝備。他宣布美國財政部將制裁與RT有關的3個實體和2個人。美國9月4日也對RT的2名員工提出洗錢指控，並制裁RT總編輯西蒙尼揚。

在這張於2022年2月27日拍攝的插圖中，可以在一部手機上看到《今日俄羅斯》（RT）新聞應用程式。（Reuters）

布林肯說，俄羅斯利用虛假訊息作為武器，顛覆和分化自由開放的社會，其範圍遍及世界每個角落。他促請盟友與合作夥伴「將RT的活動與俄羅斯在他們境內進行的情報活動，同等對待」。

美國、英國和加拿大將合作開展外交活動，向其他國家通報俄羅斯的行動，包括分享證據。

本文獲《聯合早報》授權轉載

