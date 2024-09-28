印度南部塔塔iPhone工廠火災至少10傷　報告財產損失「重大」

印度南部塔塔（Tata）iPhone工廠9月28日發生火災，至少10人受傷就醫。



塔塔電子位於印度南部的iPhone生產工廠發生火災。事發於印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）。RT報道，所有員工都已安全疏散，這間工廠生產手機零件，包括蘋果（Apple）iPhone的零件。

路透社稱，印度南部一間生產iPhone的塔塔電子工廠發生火災，導致其運營中斷，消防部門試圖控制火勢，消息指，起火原因「與化學品有關」。

塔塔電子在聲明中表示，正調查起火原因，將採取必要措施維護員工和其他相關人士的利益。

印度地區官員也表示，國家正在調查塔塔電子公司位於印度南部的iPhone製造工廠火災原因。

印媒IANS指，這火災從手機製造部門開始，已報告重大財產損失，並且消防部門正努力撲滅大火。