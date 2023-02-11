距離「印度製iPhone」時代不遠？　專家稱沒那麼快

自2022年下半年起，美國蘋果（Apple Inc.）公司把部份新款iPhone改到印度工廠生產的消息陸續傳出，印度也積極遊說包括富士康在內的廠商到當地加設廠房，不過美媒也引述專家指出，「印度製iPhone」還沒有這麼快到來。



印度商業和工業部長戈亞爾（Piyush Goyal）1月曾表示，蘋果公司目前有5%至7%產品在印度生產，且目標是把製造量提高到25%。分析機構DIGITIMES更認為，到了2027年，印度或將生產45至50%的蘋果iPhone，與中國平分秋色。

據美媒指，在中國供應鏈受到阻礙之時，印度正加緊尋求蘋果主要供應商富士康擴大其在印度的業務，吸引對方在印加設廠房。

各地也想擴大製造產業，印度固然不會例外，但對於距離「印度製iPhone」時代是否不遠，專家則認為沒有那麼快，市場分析機構Counterpoint研究總監帕塔克（Tarun Pathak）向美媒指，理論上可以做到，但不會一蹴而就，他稱蘋果對中國的依賴是長達25年的結果，期間中國發展了整個電子製造生態系統。

帕塔克又指，目前蘋果公司有近95%的電話仍在中國製造。