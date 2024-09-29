日本大熊貓「力力」和「真真」清晨起程回國　動物園員工灑淚送別

旅居日本東京上野動物園的一對19歲的大熊貓「力力」和「真真」9月29日踏上回國之途，有數十人在動物園外歡送。



日本放送協會（NHK）和共同網29日報道，「力力」和「真真」在29日清晨4時左右搬上貨車，出發前往成田機場。而貨車離開時，數十人在動物園外聚集，揮手送別這對大熊貓，亦有動物園員工流淚，顯得依依不捨。

東京大熊貓：圖為2024年9月28日，「力力」和「真真」在上野動物園最後一天，吸引大批遊客到場為牠們拍照。（Reuters）

動物園園長福田豐表示，對於「力力」和「真真」的離開感到有點寂寞，但亦指對方多年來為大家帶來歡笑，因此對牠們有感激之情。他指大熊貓進入搬運箱時很平靜，園方為牠們給予食水、蘋果和蘿蔔。

園長希望這對大熊貓回國後，可以在自己的出生地平靜地生活。

「力力」和「真真」在2011年2月以研究繁殖目的來到上野動物園，是已經歸還中國的雌性大熊貓「香香」、雙胞胎雄性大熊貓「曉曉」和雌性大熊貓「蕾蕾」的父母。不過一對年長大熊貓近年患上高血壓情況，因此中日雙方決定在牠們仍在可以移動的情況下，安排回國接受治療。

這對大熊貓的專機29日由成田機場起飛，抵達四川後，隨即會運送到大熊貓保護研究中心。

而牠們在28日最後一天對外亮相時，就吸引大批遊客到場送別。報道提到，在動物園開門前，有超過2000人排隊等待1小時以上，更有民眾在27日半夜已經到場等候。

大批遊客把握最後機會，在在熊貓館內，爭相拍攝「力力」和「真真」吃竹葉的樣子，並向牠們道別。而在最後30分鐘公開觀覽時段，園方為了避免館內出現混亂，於是採取抽籤方式安排遊客進場。結果在200個名額中，有超過1.2萬人申請，可見牠們的魅力所在。