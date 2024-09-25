日本和歌山縣大熊貓「結濱」8歲生日　獲贈貼心禮物｜有片

近日香港出現一股「熊貓熱」，原來日本前不久也曾為了這一黑白兩色的「國寶」而著迷。日本和歌山縣冒險世界主題公園（ADVENTURE WORLD）內的雌性大熊貓結濱在9月18日迎來了8歲生日。因其和名字與「結」有關，牠在當日獲贈數目字「8」和蝴蝶結形的冰塊。冒險世界還為牠拍了影片上傳到社交媒體慶生。



日本和歌山縣冒險世界為旅日大熊貓結濱8歲生日拍攝影片慶生：

共同網18日引述影片報道，結濱慢慢走進室內運動場，生日禮物中有幾朵用牠愛吃的紅蘿蔔所製成的玫瑰花，還有一塊蝴蝶結形狀的冰塊，象徵結濱名字中的「結」字。

結濱在收到禮物後首先用鼻子聞了聞，表現出濃厚的興趣，但牠很快就扭頭轉向身邊的竹子開始大快朵頤。

冒險世界為旅日大熊貓結濱8歲生日發布貼文慶生：

飼養員中谷有伽表示：「希望牠今後也能健康幸福地生活。」

雌性的結濱是旅日大熊貓父親永明和母親良濱的第8個孩子。

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結濱出生時體重為197克，是在該設施誕生的熊貓中最重的。

出生後4個月左右起，結濱頭頂的毛髮才突起變得醒目，現在也是它的迷人之處。