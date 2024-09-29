美國再軍援烏克蘭　金與正：等同與俄羅斯玩火　錯誤且愚蠢

朝鮮表示，美國向烏克蘭提供價值80億美元（約622億港元）的軍事援助，是一個難以置信的錯誤，這是在與核超級大國俄羅斯玩火。



美國總統拜登（Joe Biden）9月26日宣布新一輪對烏克蘭的軍事援助。

朝鮮勞動黨中央委員、最高領導人金正恩胞妹金與正29日在朝中社發表的文章中表示，華盛頓正在加劇烏克蘭衝突，將整個歐洲推向核戰爭的邊緣；美國和西方國家不應無視或低估俄羅斯的嚴肅警告。

「美國和西方真的能夠承擔後果嗎？它們正在與俄羅斯這個核超級大國肆無忌憚地玩火。」

2024年9月25日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科主持並召開聯邦安全會議，討論核威懾問題。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）此前曾警告，如果俄羅斯遭到導彈襲擊，他可能會使用核武器，並認為任何由核大國支持的對俄襲擊都是聯合攻擊。

金與正指，協助烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）繼續軍事行動是危險且不負責任的賭博，宣布提供80億美元（約622億港元）的軍事援助是個難以置信的錯誤，是愚蠢行為。

金與正：圖為2019年3月2日，朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正出席在越南河內胡志明陵舉行的獻花儀式。（Reuters）

俄朝關係近來顯著提升。去年，兩國領導人舉行兩次會晤，並達成包括相互防禦承諾在內的全面戰略夥伴關係。

與此同時，美國指朝鮮自去年9月以來向俄羅斯運送至少16.5萬個貨櫃的武器，供俄軍襲擊烏克蘭。朝俄雙方均否認存在任何非法武器貿易。

本文獲《聯合早報》授權轉載

