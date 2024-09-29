美國再軍援烏克蘭 金與正：等同與俄羅斯玩火 錯誤且愚蠢
撰文：聯合早報
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朝鮮表示，美國向烏克蘭提供價值80億美元（約622億港元）的軍事援助，是一個難以置信的錯誤，這是在與核超級大國俄羅斯玩火。
美國總統拜登（Joe Biden）9月26日宣布新一輪對烏克蘭的軍事援助。
朝鮮勞動黨中央委員、最高領導人金正恩胞妹金與正29日在朝中社發表的文章中表示，華盛頓正在加劇烏克蘭衝突，將整個歐洲推向核戰爭的邊緣；美國和西方國家不應無視或低估俄羅斯的嚴肅警告。
「美國和西方真的能夠承擔後果嗎？它們正在與俄羅斯這個核超級大國肆無忌憚地玩火。」
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）此前曾警告，如果俄羅斯遭到導彈襲擊，他可能會使用核武器，並認為任何由核大國支持的對俄襲擊都是聯合攻擊。
金與正指，協助烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）繼續軍事行動是危險且不負責任的賭博，宣布提供80億美元（約622億港元）的軍事援助是個難以置信的錯誤，是愚蠢行為。
俄朝關係近來顯著提升。去年，兩國領導人舉行兩次會晤，並達成包括相互防禦承諾在內的全面戰略夥伴關係。
與此同時，美國指朝鮮自去年9月以來向俄羅斯運送至少16.5萬個貨櫃的武器，供俄軍襲擊烏克蘭。朝俄雙方均否認存在任何非法武器貿易。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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