王毅晤韓外長：美軍於菲律賓部署導彈系統　損害地區和平穩定

中國外長王毅在紐約出席聯合國大會期間，與韓國外長趙兌烈會面。王毅提到美國在菲律賓境內部署陸基中程導彈系統，做法破壞地區和平穩定，不符合地區國家利益。



王毅強調，美國在本地區部署中程導彈系統，破壞地區和平穩定，不符合地區國家利益。

他指朝鮮半島不能生戰生亂，維護半島和平穩定符合各方共同利益，中方將繼續勸和促談，為實現半島長治久安發揮建設性作用。

2024年9月28日，中國外交部長王毅在紐約會見韓國外長趙兌烈。（外交部網站）

王毅表示，今年以來，中韓各領域交往合作趨向活躍，兩國關係出現積極改善迹象，當今世界變亂交織，單邊主義、保護主義上升，中韓是近鄰和重要的合作夥伴，應當攜手應對風險挑戰，為各自發展和兩國關係營造有利條件。

中方亦願意支持韓方，辦好明年亞太經合組織領導人非正式會議（APEC Economic Leaders' Meeting），推動區域經濟一體化進程。

2024年9月28日，中國外交部長王毅在紐約會見韓國外長趙兌烈。(外交部網站）

趙兌烈首先祝賀中華人民共和國成立75周年，表示韓中關係呈現恢復交流良好趨勢。李強總理在韓中日領導人會議之際訪韓，韓中議員聯盟代表團訪華，青年交流重啟。

趙兌烈希望雙方延續積極趨勢，加強高層交往，推動兩國關係穩定發展。韓方願同中國加強經貿合作，共同促進區域經濟融合。韓方高度關注半島局勢，期待同中方保持戰略溝通。