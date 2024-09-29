真主黨領袖遇襲身亡　中國稱高度關注　英媒指黎巴嫩尋回遺體

中國外交部表示，高度關注黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）遇襲身亡事件，對地區緊張局勢升級深感擔憂，敦促當事方盡快採取行動為局勢降溫。



英媒：納斯魯拉遺體已尋回

路透社9月29日引述來自醫療部門和安全部門的消息人士報道，納斯魯拉的遺體已經在以色列空襲的黎巴嫩貝魯特南部郊區尋回，消息人士指，遺體完好，身上沒有直接傷口，死亡原因看來是爆炸造成的鈍性創傷。

2024年9月28日，人們在伊拉克巴士拉（Basra）舉行的集會上，舉着黎巴嫩真主黨已故領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）的海報。（Reuters）

中國外交部9月29日發聲明指，反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，反對和譴責一切傷及無辜平民的行動，反對任何激化矛盾導致地區局勢升級的舉動。

中方敦促當事方特別是以色列立即採取措施推動局勢降溫，防止衝突進一步擴大甚至失控。

2024年8月30日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部網站）

中方指，黎巴嫩與以色列局勢緊張是加沙衝突的外溢表現，當務之急是切實執行聯合國安理會有關決議，儘快平息加沙戰火，切實維護中東地區的和平與穩定。