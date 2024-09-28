以色列空襲黎巴嫩真主黨總部6死91傷　同日2度襲擊貝魯特南郊

路透社9月27日報道，黎巴嫩真主黨稱以軍當日再空襲貝魯特南郊，以軍表示這次「精確打擊」的目標是真主黨的總部。美媒同日引述消息人士稱，真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）是這次空襲的目標。真主黨當日稍晚稱，已向以色列北部Safed市發射火箭彈反擊。



黎巴嫩衞生部27日稱，以色列當日對貝魯特南郊的空襲，目前已造成至少6人死亡、76人受傷，預計死傷人數將持續上升。

2024年9月27日，真主黨Al-Manar電視台稱以色列空襲黎巴嫩貝魯特南郊，當地遇襲後冒出濃煙。（Reuters）

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在電視聲明中表示，真主黨的軍事總部位於貝魯特的平民區域。

哈加里同日稍晚表示，以軍仍在調查這次打擊的成果，並指這次「非常準確」的空襲成功擊中位於住宅建築地下的真主黨總部。

以軍28日在聲明中表示，他們在黎巴嫩南部成功擊斃真主黨導彈部隊指揮官伊斯梅爾（Muhammad Ali Ismail）及其副手。

真主黨附屬的al-Manar電視台稱，以色列27日晚些時候對黎巴嫩首都貝魯特南郊連續發動強度「前所未有」的空襲，並擊中4棟建築物。路透社引述目擊者表示，他們聽到數下巨大爆炸聲後，整個城市升起濃煙。

以軍在首次空襲後再警告，將在短時間內再襲擊貝魯特南部地區，並呼籲當地平民儘快撤離。以軍其後宣布，正對貝魯特南部屬於真主黨的武器進行新一輪「針對性打擊」。

以軍首次呼籲位於貝魯特南郊特定建築物附近的平民疏散：

美媒《政治報》（Politico）引述以色列消息人士稱，真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）是以色列這次空襲的目標，以軍正查證納斯魯拉有否被擊中。

路透社稱，伊朗高級安全官員27日表示，伊方正在查詢納斯魯拉的狀況。一名接近真主黨的消息人士則指，納斯魯拉目前仍存活安全。

以色列駐聯合國大使達農同日表示，以軍當日空襲打擊的目標，是計劃襲擊以色列的「壞人」，惟拒絕證實是否針對納斯魯拉。

伊朗駐貝魯特大使館表示，以軍這次空襲已改變「遊戲規則」，中東局勢或面臨嚴重升級，以色列將受到應有的懲罰。

白宮在一份聲明中表示，總統拜登（Joe Biden）已下令「必要時」調整駐中東的美軍，以增強威懾、確保部隊保護並支持美國全方位的目標。

內塔尼亞胡：中東沒有一處是以色列「長臂」所觸不及

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）27日稍早在聯合國發表講話時，為以軍在加沙及黎巴嫩的軍事行動辯護，並將衝突歸咎於伊朗，指正在7條戰線對抗伊朗及其相關的武裝組織。

內塔尼亞胡在發言時拿出兩張代表祝福與詛咒的地圖，指詛咒都與伊朗相關，促請國際社會作出選擇，呼籲安理會制裁伊朗，確保他們無法獲得核武。

內塔尼亞胡警告，以色列在伊朗乃至整個中東，沒有一處是其「長臂」所觸不及，如果伊朗攻擊以色列，以軍必會反擊。

2024年9月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在紐約聯合國大會發表演講時，拿出兩幅圖片說明伊朗的威脅。（Reuters）

內塔尼亞胡表示，以軍目前在黎巴嫩跟真主黨作戰，目標不是當地平民。以色列會繼續打擊真主黨。他強調：「只要真主黨選擇戰爭道路，以色列就別無選擇，以方完全有權消除這一威脅，讓我們的公民安全返回家園。」

他又表示，以軍已擊斃或抓獲一半以上的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的成員，摧毀對方90%以上的火箭彈武器庫及地道網絡的關鍵部份。以軍會繼續清除哈馬斯的剩餘戰鬥力，包括剷除對方的高級指揮官、基礎設施，同時專注把救回以色列人質的任務。