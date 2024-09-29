以軍指再擊斃一名真主黨高層　黎巴嫩官員：正與以色列談判停火

以色利國防軍（IDF）9月29日指，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）中央委員會高級成員、預防安全部隊指揮官卡奧克（Nabil Kaouk）在以軍28日對貝魯特發動的空襲中身亡。黎巴嫩政府官員同日表示，正與以色列就停火談判。



以色列國防軍稱在28日發動的空襲中，成功擊殺真主黨高層卡奧克。

以色列國防軍在社交媒體發布擊斃卡奧克的消息：

路透社同日報道，真主黨並未確認卡奧克的死訊，但他的支持者自28日起就在發布悼念他的訊息。

黎巴嫩訊息部長馬卡里（Ziad Makary）在29日的內閣會議上表示，正就停火與以色列談判。

馬卡里指：「黎巴嫩政府肯定是希望停火的。眾所周知，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）是以停火為前提前往紐約出席聯合國大會，但出發前卻做出了刺殺納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）的決定。」

2024年9月28日，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉(Sayyed Hassan Nasrallah）在首都貝魯特南部郊區被以色列發動的空襲擊斃。納斯魯拉的支持者在賽達（Sidon）街頭手持他的照片悼念。（Reuters）

真主黨領袖納斯魯拉的死訊在29日得到證實，這讓黎巴嫩與以色列早已緊張的局勢再度升溫。

馬卡里強調：「實現停火的外交斡旋正在進行中。我們的總理並沒有失敗，但事情並不容易。」