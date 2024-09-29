彭博社：受歐盟關稅影響　中國奇瑞汽車推遲西班牙生產電動車計劃

受歐盟關稅影響，中國車企奇瑞汽車（Chery）據報將推遲在西班牙生產電動車的計劃一年。



彭博社星期五（9月27日）引述知情人士報道，奇瑞如今計劃從2025年10月起在西班牙生產旗艦車型Omoda 5。奇瑞正在評估歐盟關稅將如何影響公司將半成品輸入西班牙，進行最終組裝的計劃。

西班牙希望奇瑞能帶回日產汽車早前關閉巴塞羅那工廠後流失的1000多個工作崗位。

中國國家主席習近平9月9日下午在北京會見西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）（China Daily via REUTERS）

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）本月訪華時，與包括奇瑞在內的中國車企代表會面，並強調反對歐盟對中國電動車徵收臨時關稅。奇瑞在會後發文告說，將增加在西班牙的投資。

歐盟去年10月對中國電動車展開反補貼調查，並從今年7月起對從中國進口的電動車徵收最高38%的臨時關稅。

奇瑞汽車產品宣傳圖（FB@Chery International）

歐盟原定星期三（9月25日）投票表決，是否將目前的臨時性關稅延長為至少五年的永久關稅，但歐盟在同意與中國加強談判後，推遲了表決時間。

彭博社星期六（9月28日）引述知情人士報道，歐盟計劃在下星期五（10月4日）對從中國進口的電動車徵收最終關稅進行表決。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

